"Mi madre ha fallecido": el tierra trágame de una reportera de Telemadrid ante la incómoda respuesta de Almeida

El pasado domingo, la celebración del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, coincidió con la del Día de la Madre. En la capital, se llevó a cabo un acto en la Puerta del Sol liderado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad.

Tras el acto, los políticos concedieron algunos 'canutazos' ante los micrófonos y cámaras de televisión y Zapeando ha destacado con humor los momentos más destacados del evento.

"El día de ayer, era el día perfecto para preguntarle al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, un poquito por todo. Pues mirad la metedura de pata de Eva Rubio, reportera de Telemadrid, en pleno directo", empezó diciendo Dani Mateo, dando paso a un vídeo emitido en la cadena autonómica el día anterior.

La metedura de pata de una reportera de Telemadrid con Almeida

Después de hablar de varios asuntos de la actualidad social y política de Madrid, la reportera quiso hacer un guiño a la otra festividad de este primer domingo de mayo, día de las madres. "¿Ha felicitado ya a su madre?", se interesó la periodista con la mejor intención del mundo.

"No, no he podido felicitarla", respondió el político del PP, que se mostró algo incómodo ante la cuestión de la reportera. "No... Desgraciadamente, mi madre ha fallecido", hizo saber Almeida a la reportera, que se quedó totalmente descolocada buscando cómo salir del apuro. "Me acuerdo de ella, desde luego, todos los días y ese es el mejor homenaje que le puedo hacer", salió al paso el político.

"Disculpe", decía enseguida Eva Rubio, muy arrepentida ante el gran 'tierra trágame' que acababa de protagonizar. "Nada, por favor. Nada", la tranquilizó el alcalde, restándole importancia a lo sucedido.