El verdadero motivo del enfado de Kiko Rivera con Anabel Pantoja: "No me aporta nada"

El clan Pantoja está totalmente roto. A la guerra que Kiko Rivera comenzó en noviembre contra su madre se le suma ahora un nuevo frente. Y es que el hijo de la tonadillera ha decidido marcar distancias con otro miembro de su familia: su hasta ahora inseparable prima, Anabel Pantoja.

La colaboradora de Sálvame ha desvelado que, de la noche a la mañana, se ha dado cuenta de que Kiko le ha dejado de seguir en las redes sociales. La tertuliana ha asegurado que cree que Rivera se ha sentido solo en el cofnlicto con su madre, pero el DJ levantó el teléfono para intervenir en directo y explicar por qué la ha "apartado de su vida": Anabel no ha querido ver los documentos que tiene en su poder contra su madre.

"Dejo de seguir a mi prima porque no me aporta nada ¿Para qué seguir a alguien que no me interesa nada de lo que ponga?", ha empezado diciendo muy frío Kiko Rivera después de ver a Anabel completamente derrumbada por haber "perdido" a su primo.

El verdadero motivo del enfado de Kiko Rivera con Anabel Pantoja

"Yo la dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase nada porque cómo iba ella a reaccionar, ese día entendí que no debía estar a su lado", acabó explicando finalmente el sevillano, sacando a la luz el verdadero motivo de su distanciamiento.

"Si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿Para qué tenerla al lado? que le vaya muy bien y que gane el Negro", acabó diciendo el andaluz mientras su prima abandonaba el plató. "Ella está así porque su primo le ha dejado de seguir, yo estoy mal porque tengo una disputa con mi madre y con mi familia casi entera, no se puede comparar", ha sentenciado.

"Lo que hay que hacer es escuchar las verdades y mi prima se ha negado, por eso la he apartado", ha terminado afirmando a Jorge Javier. Kiko Rivera acabó su intervención asegurando que confía en poder arreglar las cosas con su prima, pero cree que, aunque ella diga que no, se ha posicionado del lado de su madre. "Me duele tener pruebas y que no quiera verlo", ha concluido.

Minutos más tarde, Anabel Pantoja regresó al plató de Sálvame mientras su primo le repetía el mismo mensaje y le dejaba claro que salir del estudio era de "cobardes". "Es la guerra tuya con tu madre, no la mía", gritó la tertuliana entre lágrimas. "Pues entonces que entienda que no la hable", respondió el DJ.

