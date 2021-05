Dani Mateo, apaleado por lo que ha dicho sobre las elecciones en Madrid: "Cada uno entiende lo que quiere"

Dani Mateo se ha visto envuelto este martes en una inesperada polémica después de lanzar un tuit sobre las elecciones autonómicas de Madrid por el que se ha acabado convirtiendo en 'trending topic' de Twitter. El presentador de Zapeando se ha visto obligado a matizar sus palabras en su perfil personal en la red social.

"Esta es una opinión personal con la que quizás muchos no estén de acuerdo, pero para mí, gobierne quien gobierne, Madrid seguirá siendo un lugar cojonudo. Una ciudad y una región de la que me enamoré a fuego lento y que ahora considero mi casa. Yo ya soy un gato más", ha escrito el catalán.

Dani Mateo, obligado a aclarar un tuit sobre Madrid

Sus palabras han generado todo tipo de reacciones. Y mientras que algunos han interpretado que estaba apoyando a algún partido político en concreto, otros han lamentado que banalizara la importancia de unas elecciones que pueden ser cruciales en el futuro de la política española durante los próximos años.

Tal ha sido el revuelo generado, que Mateo se ha visto obligado a aclarar sus palabras: "Cada uno entiende lo que quiere. Si alguien ve aquí un apoyo a un bando político o incluso un tuit político y no sentimental, que es lo que es... Ok. Lo cierto es que es un tuit para todos los que vivimos en Madrid y seguiremos haciéndolo ganen los nuestros o no. Suerte", ha puntualizado.

Además, Dani Mateo ha decidido tirar también de humor y ponerse en la piel de los españoles que no viven en Madrid: "También os digo que la gente de Cádiz, Donosti o Valencia tiene que estar bastante harta de la turra que estamos dando con las elecciones madrileñas... Aguantad! Ya no queda ná", ha bromeado.

