La Sexta, obligada a aclarar un tuit "ambiguo" (y desternillante) sobre Marcelo, jugador del Real Madrid

Marcelo Vieira, lateral izquierdo del Real Madrid, ha sido uno de los protagonistas inesperados de la jornada electoral en la Comunidad de Madrid. El futbolista había sido convocado como vocal suplente para una mesa ubicada en el colegio Liceo Europeo de La Moraleja (Alcobendas).

Sin embargo, el defensa merengue se ha librado gracias a una señora mayor que figuraba como segunda suplente de vocal y que se ha ofrecido a suplirle, ya que este tenía una autorización de la administración para poder saltarse la cita en el caso de que pudieran cubrir su puesto.

Así pues, Marcelo ha podido abandonar el colegio pasadas las nueve de la mañana para volver a su casa y de ahí partir con el resto del equipo del Real Madrid que hoy viajaba a Londres para disputar el partido de vuelta de semifinales de la Champions contra el Chelsea.

El tuit de La Sexta que se ha convertido en viral

La Sexta ha sido la encargada de dar la noticia a través de un tuit que ha acabado causando un gran revuelo. "Marcelo se ha personado para cumplir con su papel de vocal suplente en la mesa asignada. Sin embargo, una señora mayor, que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo", ha publicado la cadena de Atresmedia, dando a entender que era la señora la que le sustituiría en el partido de fútbol.

Después de provocar una gran lluvia de memes y bromas, La Sexta se ha visto obligada a aclarar su tuit: "A modo de aclaración, ya que evidentemente el tuit quedó un poco ambiguo: el que viajará a Londres para jugar con el Real Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero no está inscrita para la Champions", han explicado.

? A modo de aclaración, ya que evidentemente el tuit quedó un poco ambiguo: el que viajará a Londres para jugar con el Real Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero no está inscrita para la Champions. ???? — laSexta (@laSextaTV) May 4, 2021