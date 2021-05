La tremenda pifia de Pepón Nieto en pleno rodaje de 'Los hombres de Paco': "Me estaba tocando los cojones"

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Paco Tous, Pepón Nieto y Carlos Santos, protagonistas de Los hombres de Paco, exitosa serie de Antena 3 que regresará muy pronto con una nueva temporada que verá la luz en Atresplayer Premium.

Los actores visitaron El Hormiguero para promocionar la llegada de los nuevos episodios e hicieron un repaso a algunas de las vivencias más destacadas de su paso por la ficción, que en la década pasada se convirtió en todo un fenómeno de masas.

"Esta vuelta produce mucho vértigo, pero tenemos la responsabilidad de no desilusionar a los que vieron Los hombres de Paco", ha reconocido Paco Tous. "Hay algo de miedo porque la gente nos tiene en el recuerdo de Los hombres de Paco muy arriba", le apoyó Carlos Santos. "Nos gustaría que funcionara y que a la gente le gustara. Que los que la vieron en su día la disfruten y los que no la vieron se enganchen", añadió Pepón Nieto.

La pifia de Pepón Nieto en el rodaje de 'Los hombres de Paco'

"Nos lo hemos pasado tan bien y hemos sido tan felices que ya nos quedamos con eso", ha añadido Nieto, que ha provocado las carcajadas de todo el plató al compartir con Pablo Motos una divertida anécdota que vivieron durante el rodaje de la serie en su primera etapa en Antena 3.

Todo se desencadenó después de que el presentador sacara a relucir la tendencia de Pepón de meter continuamente la pata. En este caso, el actor cometió una pifia con la script de la ficción, la encargada de que la serie tenga continuidad argumental y visual.

"Era al principio de la serie, no la conocía y estaba tocando muchos los cojones. Entonces hubo un momento que no estaba ella que dije: 'Estoy hasta los huevos de esta tía, me está tocando los cojones'. Y al día siguiente me viene y me dice: 'Pepón, a mí me gustaría que nos lleváramos bien'. Y le digo: '¿Por qué no nos vamos a llevar bien? Claro que nos llevamos bien'. Y me responde: 'No, es que ayer me pusiste verde", empezó recordando el intérprete.

"Tenía el micro abierto y estaba con el director con los cascos puestos escuchando todo lo que dije. Y lo peor es que luego me enteré de que era la pareja del director", ha relatado el actor ante las risas de todos los presentes. Al ver el éxito de su vivencia, se dispuso a contar otra que protagonizó en Madrid junto a una amiga que tenía un Fiat Cinquecento.

"Yo vivía en la Colonia del Manzanares, que es como un pueblo muy pequeño y pasa muy poca gente. Salí de mi casa y vi venir a mi amiga Sete con su Cinquecento blanco. Yo llevaba unas chanclas, un bañador y una camiseta porque era verano. Y la veo venir y me bajo el bañador, le enseño el culo, me quito la camiseta... Le hice un numerito para que se riera. Llegó a mi altura, le puse las manos en el capó, miré, y no era mi amiga Sete", narró el invitado. "Era otra señora que me había visto la picha, el culo... Me había visto todo", aseguró el andaluz.