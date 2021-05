La pulla de Jorge Javier Vázquez contra Rocío Flores: "No la he gozado desde que empezó 'Supervivientes"

Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores ni se cruzan. La hija de Rocío Carrasco, colaboradora en El programa de Ana Rosa, solo acude a Supervivientes cuando él no presenta las galas, ya sea con Carlos Sobera o Jordi González.

"No te quiero dar ningún disgusto pero mañana, en Tierra de nadie, vas a ver un video larguísimo en el que Olga habla de sus hijos. De Lola y sus niños", bromeó a Belén Rodríguez después de que la colaboradora hiciese un comentario sobre la mujer de Antonio David.

"Pero lo veré en mi casa, así que me cabreo yo sola", siguió la tertuliana entre risas, teniendo en cuenta que ella también estaría 'vetada' por Rocío Flores.

"Yo a la niña todavía no la he gozado desde que empezó Supervivientes"

"¿Mañana viene Rocío Flores?", preguntó Jorge Javier a la dirección del programa. "Entonces no venimos ni tú, ni yo", ironizó el presentador ante Belén Rodríguez. "Yo a la niña todavía no la he gozado desde que empezó Supervivientes, a ver si se pasa un sábado...¡Uy un sábado! Bueno sí, al Deluxe", lanzó Jorge Javier.

Lea también: Jorge Javier Vázquez se baja los pantalones y se desnuda en 'Supervivientes': "¡Qué necesidad!"