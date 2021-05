Antonio Canales estalla contra Belén Rodríguez: la docuserie de Rocío Carrasco entra de lleno en 'Supervivientes'

El contenido de la docuserie de Rocío Carrasco ha entrado de lleno en Supervivientes. Con la salida de Antonio Canales, el programa preparó una entrevista con él en la que Belén Rodríguez le reprochó que se alinease con Olga Moreno y "negase" su relación con Fidel Albiac y su familia.

El origen está en el documental, donde Rocío Carrasco explicó que su marido se instaló en casa del bailaor cuando ella estuvo hospitalizada tras un accidente de tráfico. En una de las galas de Supervivientes, Jorge Javier le preguntó si era amigo de él.

Este lunes, durante la entrevista, le volvieron a plantear este asunto y Canales dio explicaciones. "Ni yo soy un traidor, ni he mentido en ningún momento. Rociito y el niño sí que estuvieron en mi casa. Soy amigo de la familia de Fidel de toda la vida. Su madre la Chica, la mama de Fidel, trabaja en el hospital y el tío de Fidel es como mi compadre y yo soy padrino de dos hijos suyos. Pero Fidel ha estado en mi casa en tres ocasiones", dijo.

Antonio Canales: "A mí Olga no me ha manipulado"

"A mí Olga no me ha manipulado, no la conocía de nada", quiso dejar claro Antonio Canales. "Con Antonio David he hablado una vez. No me tengo que posicionar en ningún lado. Soy un hombre con palabra sincera y no voy a echar mierda ni tonterías a asuntos en los que no me tengo que posicionar. Esta es la verdad, que puede llegar al cielo".

Canales explicó que Fidel Albiac estuvo en su casa "unos días" porque "me lo pidió Rocío [Jurado]". "Igual estuvo durmiendo en mi casa cuando yo estuve de gira. Pero de eso a que yo le cobijé eso sí que no".

Belén Rodríguez: "A ti Olga te pidió que ensalzaras a Antonio David y que negaras a Rocío y Fidel"

Belén Rodríguez entró de lleno en el debate. "El día que Fidel se fue a tu casa, estaba yo con él. Le fue a buscar tu chofer, y a su madre también. Tú sí estabas. No te digo que algún día no salieras, pero tú sí que estabas. Fidel iba de tu casa al hospital y del hospital a tu casa. Su familia está muy dolida porque les niegas", aseguró la colaboradora.

"Sé que tú trabajas en televisión y eres Belén, y yo Canales, no estoy mintiendo, no me gusta, no confundas mis palabras ni levantes un falso testimonio. No me llames mentiroso, ajusta tus palabras, ¡eh!", espetó el concursante. "A ti Olga te pidió que ensalzaras a Antonio David y que negaras a Rocío y Fidel", insistió Belén Rodríguez en un agrio cara a cara. "¡A mí Olga no me pidió nada! ¿Pero tú cómo te atreves a levantar esa conjetura? ¡No levantes falso testimonio!", afirmó Canales.