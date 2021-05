"El condón sanitario": el ataque de risa de Susanna Griso por el inesperado comentario de un tertuliano

Madrid vive este martes su jornada de reflexión antes de las elecciones autonómicas anticipadas por Isabel Díaz Ayuso tras romper por sorpresa su acuerdo de Gobierno con Ciudadanos el pasado mes de febrero. Y aunque se augura una holgada victoria del PP, la incógnita está en si recibirá los apoyos suficientes (tal vez con la ayuda de Vox) para gobernar.

En la otra cara de la moneda, todas las miradas están puestas en Pablo Iglesias, que dejó su cargo como vicepresidente del Gobierno para liderar las listas de Unidas Podemos en unas elecciones que pueden marcar el futuro de la política a nivel nacional. Y aunque él insiste en que "estará donde los ciudadanos quieran que esté", son muchos los que ponen en duda su continuidad en la Asamblea de Madrid si la izquierda no logra sumar para hacerse con el control del ejecutivo regional.

El comentario que ha hecho llorar de risa a Susanna Griso

Este lunes, Espejo Público analizó la recta final en la campaña electoral de los principales partidos que se presentan a los comicios de este 4 de mayo. En ese momento, un tertuliano utilizó una expresión que hizo estallar a Susanna Griso en una sonora carcajada.

Sucedió cuando el colaborador atizaba a Ángel Gabilondo: "Este señor es el nuevo sansirolé de la política española. Parecía Cantinflas, dando vueltas sobre sí mismo. Un señor que es catedrático, que tiene cierta cultura. Lo peor no es la forma de Gabilondo, sino el fondo de este señor y sus dos socios", empezó diciendo el tertuliano.

"El discurso del condón. Y lo he dicho bien, he dicho lo que he querido decir: el discurso del condón es indigno", se quejó el colaborador. "¿Cuál es el discurso del condón?", preguntó contrariada Griso. "El famoso discurso del cordón sanitario", señaló este en alusión a la idea de PSOE, Más Madrid y Podemos de dejar al margen a la ultraderecha de Vox. "¡Ah, del cordón! Perdón", dijo Griso antes de sufrir un ataque de risa.

"Lo he dicho a propósito", ha informado el polemista. "Estaba pensando en un preservativo y no sabía a qué venía. Vale, que lo has dicho con ironía", ha señalado entonces la presentadora. "Absoluta", confirmó el tertuliano.

El condón sanitario que ha hecho reír a @susannagriso pic.twitter.com/NlenlYo9aN — TVMASPI (@sebas_maspons) May 3, 2021