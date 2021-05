"Se ha muerto José María Manzanares": la falsa noticia con la que Lydia Lozano ha revolucionado 'Sálvame'

Lydia Lozano la ha vuelto a liar en Sálvame. La tertuliana de Telecinco encendió este lunes todas las alarmas al dar una noticia en el plató de Mediaset que nadie se esperaba. "Se ha muerto Manzanares. Ha muerto esta mañana Manzanares, José María Manzanares", soltó la colaboradora dejando en shock a la mayor parte de sus compañeros.

"Sí, sí, lo he leído esta mañana", insistió Lydia. "¿José Mari hijo?", preguntó asustado Kiko Matamoros. "No, no, el padre", corrigió sobre la marcha la canaria. "¡Pero si el padre se murió hace ya un montón de años!", respondió Matamoros, todavía descolocado.

En ese momento, todos los colaboradores empezaron a recordarle a su compañera que el torero falleció en 2014 y que su hijo José Mari le ha hecho durante este tiempo "un montón de homenajes". "Yo lo he leído. Ahora os doy la noticia", dijo Lydia mientras cogía su teléfono móvil para hacer una llamada.

Lydia 'mata' a José Mari Manzanares: la 'fake new' con la que ha paralizado Sálvame

"Se me ha salido el corazón, que yo a José Mari lo quiero un huevo", le dijo Kiko al director del programa. Lydia Lozano siguió buscando en su teléfono móvil mientras sus compañeros empezaban a dudar de quién estaba hablando la periodista. "No, no, ahora lo tengo que averiguar, porque he preguntado si era el padre y me han dicho que no", explicó Lozano dejando caer ahora que se trataba del hijo.

La dirección del programa pidió a Lydia que abandonara el plató para que contrastara la información que acababa de dar y en plató empezaron a sucederse las bromas sobre la nueva pifia que acababa de cometer la tertuliana. "Lydia se ha comido un bulo", dijo Anabel Pantoja, a la que apoyaba Rafa Mora. "Debe ser que le llegó una fake new y se la ha debido de tragar", añadió el valenciano.

Finalmente, entre reproches, Lydia Lozano regresó al plató para intentar aclarar lo sucedido. "La hermana de José Mari me ha mandado un mensaje diciéndome que su hermano está bien, que toreó ayer, cortó una oreja. Que pobre Lydia, que se han asustado pero que habrá sido víctima de un bulo", ha dicho la andaluza. "Es que tiene una manía de resucitar y de matar a la gente", bromeó Matamoros.

Lydia aclaró entonces que la noticia le salió a un contacto suyo hoy "por Google" y me la ha pasado: "Yo le dije que el padre ya había fallecido y entonces pensé que había sido esta persona [José Mari Manzanares], nada más", dijo restándole importancia. "Pero Lydia, tienes que contrastar lo que dices antes de contarlo aquí en directo", se quejó Rafa Mora mientras Matamoros le pedía a su compañera "más rigor". "Pido perdón, de verdad", reconoció la colaboradora.

