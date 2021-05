David Bustamante se burla de Irene Montero y aclara su signo político: "¿Pero esto qué es?"

Cristina Pardo entrevistó este domingo a David Bustamante en la habitual sección de cultura que cada semana incluye dentro de Liarla Pardo. El cantante apareció en el programa de La Sexta para promocionar Veinte años y un destino, último trabajo discográfico que celebra sus dos décadas en la música.

Durante la charla, la periodista le preguntó por una de las últimas polémicas en las que se vio envuelto. Después de que Rafa Nadal ganara el Torneo Conde de Godó, Bustamante compartió una foto del tenista vistiendo totalmente de morado en la final. "Rafa sabe qué colores están de moda... ¡Grande Rafa!", escribió en tono de broma el triunfito, que recordó que también es morado el traje con el que aparece en la portada de su nuevo disco.

Lea también: La respuesta de Bustamante que más impactó a Broncano: el negocio que más dinero le hace ganar

"Era una gracia para sacar la portada del disco otra vez", ha aclarado Bustamante, al que se le atribuyó un signo político con una gracia con la que solo trataba de promocionar su nuevo proyecto. "La que me cayó encima... La gente acusándome y diciéndome que 'ya sabemos de qué lado estas, podemita", contó entre risas el cantante.

Bustamante se burla de Irene Montero por el lenguaje inclusivo

"Yo que nunca me he metido en política, ¿pero esto qué es? Si se nota que solo era una gracia y que son los mismos colores. Un peligro lo de las redes sociales...", ha lamentado. "Igual me visto un día de naranja, rojo, azul y verde y me dicen que plural soy", añadió antes de criticar que en España esté "el ambiente muy crispado y muy tenso".

Lea también: Bustamante habla de su relación con Àlex Casademunt: "Le ofrecieron mucho dinero por meter mierda"

Fue entonces cuando Bustamante quiso burlarse de Irene Montero y parodiar un vídeo de la política en campaña en la que aparecía utilizando el lenguaje inclusivo: "Estamos todos, todas y todes un poco tensos, tensas y tenses", soltó el cántabro entre risas. "Un poquito de Bustamante 'Veinte años y un destino' y estaréis suaves todo el día", recomendó el cantante.