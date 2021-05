Olga Moreno explota contra Rocío Carrasco en 'Supervivientes': "Tenemos todas las pruebas"

Después de varias semanas de casi absoluto silencio, Olga Moreno ha explotado en Supervivientes 2021 contra Rocío Carrasco. Mediaset comienza así a rentabilizar la presencia de la mujer de Antonio David Flores en el reality un mes después de que el tertuliano fuera despedido de Telecinco tras ser acusado de violencia machista.

La concursante se ha desahogado con Marta López, quien se encuentra nominada esta semana y podría salir expulsada el próximo jueves. Por este motivo, Olga le ha pedido a su amiga que le diese un mensaje a Rocío Flores en caso de que llegara a España antes que ella.

"Que la echo mucho de menos y que no sabe cuánto me acuerdo de ella estando aquí. No me vengo abajo porque no quiero pensar en ello. Dile que me llevo muy bien con Gianmarco, con el más de los chicos", decía la robinsona, obviando que sus palabras están siendo recogidas por las cámaras de Telecinco.

Olga también quiso dedicar unas palabras a Antonio David Flores: "Es como que le necesito. Necesito un abrazo. Lo echo mucho mucho de menos, que lo quiero mucho y que lo necesito en mi vida. Que lo amo y que espero que esté bien y que estén bien esos niños", le dijo a Marta López antes de que estallase de repente contra Rocío Carrasco.

"La verdad es transparente. Tenemos toda la verdad, todas las pruebas (...) He visto a David llorar mucho por los niños desde que tenían cuatro años. Los domingos esos niños se agarraban al cuello del padre y era yo quien los tenía que quitar. No sabes lo que es eso", le decía a la tertuliana de Sálvame.

Olga ha destacado el "sufrimiento" de sus hijastros al no tener cerca a su madre: "No me voy a poner una medallita. Ellos me aman pero porque lo que he hecho es ayudarle e intentar que estén bien. Y que vivan su infancia. Cuando conocí a mi suegra, el primer día se abrazó a mí llorando y me dijo que por favor no le hiciera daño a su hijo. Imagínate lo que ha sufrido", destacó antes de que Marta López se sumara a las pullas contra la hija de Rocío Jurado. "Que suerte tienen los niños de tenerte como madre", comentó la tertuliana de Mediaset.