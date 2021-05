La advertencia de Margarita del Val a los que están vacunados: "Eso me preocupa"

Con la caída del estado de alarma a la vuelta de la esquina y la posible reapertura del país al turismo interno y externo, Margarita del Val quiso hacer algunos apuntes durante la entrevista que este sábado dio a La Sexta Noche.

"Con las vacunas que tenemos ahora disponibles en Europa, realmente, la protección frente a la infección es muy baja", dijo Margarita del Val. "Aunque la protección que confieren frente a la enfermedad es muy buena, no protegen frente a la infección", recordó.

"Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados como residencias de ancianos", insistió la viróloga. "No es cuestión de si vamos a tener qué porcentaje de personas vacunadas. Lo importante es saber si las vacunadas son seguras. Y yo no me atrevo a decirlo", aseguró.

Margarita del Vale: "Nos va a dar algún susto"

"Me preocupan, no solo los viajes, sino las personas vacunadas que tienen contacto estrecho con sus familiares. A lo mejor les están contagiando el día que les llegue a ellos la infección y no se dan cuenta", alertó. "Eso sí que me preocupa, porque la gente tiene muchas ganas de quitarse mascarilla, de darse muchos abrazos, de no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto", dijo en La Sexta Noche.