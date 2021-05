Sandra Pica quiere romper con Tom Brusse y cuenta el día que su familia ganó el Euromillones

Sandra Pica revolucionó este sábado el Deluxe cuando confesó a Jorge Javier que estaba pensando dejar a Tom Brusse, su novio que ahora concursa en Supervivientes y a quien conoció en La isla de las tentaciones.

"No me he enamorado de otra persona, no he tenido nada con otra persona, como la gente cree. Las relaciones pasan por sus momentos y cuando una relación es tan mediática, a veces pasa factura y es lo que me ha pasado", contó Pica, que no está segura de lo que hacer y ha pedido una conversación con Tom Brusse.

"Simplemente necesito verlo y aclararme, no puedo tomar una decisión sin tener a esa persona delante. Lo que puedo decir es que no es por nadie más, es por mí", aseguró Pica, que no supo responder cuando Jorge Javier le preguntó si estaba enamorada. "Si te digo que tengo que verlo porque tengo dudas es porque no estoy enamorada". Asimismo, Pica negó tener nada con Julen (MYHYV).

Su bisabuela ganó los Euromillones

Durante la conversación, Jorge Javier desveló un detalle de la biografía de Sandra Pica que causó sensación entre los colaboradores. "A su abuela le tocó los Euromillones", dijo el presentador. "Eso es cierto. A mi bisabuela", dijo la invitada, que no supo decir cuántos millones había ganado.

"Sigo jugando el mismo número por su cae otra vez", aseguró la joven, aunque recordó que ella no había heredado. "De momento no tengo nada". Asimismo, mandó un mensaje a quienes dicen que está con Tom por interés. "Yo vivo muy bien desde hace años", apuntó. "Cuando dicen que Tom me mantiene, me río en su cara".