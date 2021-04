Rocío Flores y Joaquín Prat chocan por lo que dijo Olga Moreno en 'Supervivientes': "Va para España"

Telecinco emitió este jueves una nueva gala de Supervivientes 2021. El reality expulsó definitivamente a Antonio Canales y demostró como Olga Moreno va poco a poco dejando ver aspectos hasta ahora desconocidos de su personalidad.

Jorge Javier Vázquez compartió con los espectadores una gran bronca entre la mujer de Antonio David Flores y Tom Brusse. En la discusión, la andaluza insistió varias veces a su compañero que no le gritara, ya que ningún hombre le ha levantado nunca la voz. La concursante repitió varias veces esta frase y hay quienes han visto en estas palabras un mensaje a navegantes.

"Me quedo con que se han pedido disculpas los dos, independientemente de que le haya hablado mal, Tom recapacita y le dice lo siento si te he podido chillar", ha dicho Rocío Flores, saliéndose por la tangente. "Rocío, se han chillado los dos", le ha hecho saber Joaquín Prat.

"Sí, sí, no seré quien lo justifique... pero si una persona te levanta la voz tu la alzas", acabó justificando la joven. "El perdón tiene que ser mutuo", opinó entonces Antonio Rossi. "Él explotó por una parte y ella explotó al sentirse ofendida", aseguró la hija de Antonio David Flores.

El rifirrafe de Joaquín Prat y Rocío Flores por Olga Moreno

Joaquín Prat quiso destacar lo evidente y soltó ante las cámaras lo que todo el mundo estaba pensando: "Lo tengo que decir, yo creo que ahí hay una frase que es para España: 'jamás un hombre me ha levantado la voz", comentó el periodista. "Yo creo que no... pero, ¿y si es la verdad?", planteó, chocando con el presentador.

"Yo te digo que es una frase que viene de lo que viene, Olga sabe lo que se estaba empezando a cocer fuera, para mí es una declaración", teorizó Prat, que recibió un nuevo corte de Rocío Flores. "Yo te estoy diciendo que conozco a Olga, que sé perfectamente que a Olga nadie le ha levantado la mano y que...", alegó Flores, siendo interrumpida por Ana Rosa.

"¡La voz! ¡La voz! No sé para que sacas la mano aquí...", le cortó. "Ves como es para España", insistió Prat ante el lapsus de la colaboradora que le daba la razón. "Yo no lo he entendido así, pero de ser así me parece super bien porque está dejando claro que a ella en la vida un hombre le ha levantado la voz", terminó diciendo muy seria antes de que los presentadores pasaran a otro asunto.