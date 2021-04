Almeida no cierra las puertas a ir a 'First Dates' e intentar ligar con una reportera: "Sin palabras"

José Luis Martínez-Almeida mostró otra vez su vis cómica al responder las preguntas de una reportera del programa de Risto Mejide. En concreto, Natalia Lombardo quiso confirmar que el alcalde de Madrid había rechazo ir a First Dates, tal y como había contado Carlos Sobera.

Lea también: El día que Carlos Sobera rechazó ocupar el puesto de Mercedes Milá como presentador de 'Gran Hermano'

"No fue una propuesta formal, pero hubo cierto tanteo", dijo el político 'popular' admitiendo después que declinó la oferta porque es "muy tradicional". Sin embargo, no cierra aun las puertas: "No descarto tener que ir algún día a First Dates o a Tinder pero, ahora, tengo cierto éxito sin necesidad de acudir a eso".

"Ah, ¿sí? ¿Tiene éxito?", repreguntó la periodista a lo que Almeida replicó con guasa: "No, he dicho cierto". Después, la reportera de Todo es mentira quiso saber si se cruzaba con muchas ex por la calle, en alusión a lo que había dicho Díaz Ayuso a Alsina.

Almeida deja "sin palabras" a una reportera de 'Todo es mentira'

"Constantemente", respondió el alcalde de la capital de España en tono de broma. "Para mí hay poca libertad en eso porque constantemente estoy con unas y con otras". "Es usted un triunfador". "No, me han castigado mucho el corazón también".

Lea también: Isabel Díaz Ayuso 'se cuela' entre el público de 'La Resistencia' y provoca las bromas de Broncano

¿Y si le hicieran una propuesta formal, acabaría yendo a First Dates? "Lo veo complicado, por ahora. Dame un poquito más de tiempo y, si sigo así, quizás". Eso sí, Almeida no tendría una cita con cualquiera y cuando la reportera quiso saber su prototipo de mujer, el madrileño la dejó "sin palabras" con su respuesta: "Como usted".