Pablo Iglesias planea su vuelta a la televisión: así fue su paso por los platós, de 'La Tuerka' a La Sexta

La política española vive con gran incertidumbre lo que sucederá el próximo 4 de mayo en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. El resultado de los comicios puede provocar un antes y un después en la carrera de sus candidatos y, aunque se augura una holgada victoria de Isabel Díaz Ayuso, la incógnita está en si recibirá los apoyos suficientes (tal vez con el apoyo de Vox) para gobernar.

En la otra cara de la moneda, todas las miradas están puestas en Pablo Iglesias, que dejó su cargo como vicepresidente del Gobierno para liderar las listas de Unidas Podemos en unas elecciones que pueden marcar el futuro de la política a nivel nacional. Y aunque él insiste en que "estará donde los ciudadanos quieran que esté", son muchos los que ponen en duda su continuidad en la Asamblea de Madrid si la izquierda no logra sumar para hacerse con el control del ejecutivo regional.

Esta misma mañana, el periódico ABC lleva a su portada que Pablo Iglesias podría estar atando su futuro en la televisión en el caso de fracasar en su nueva intentona política. Según el citado medio, Iglesias se encuentra en negociaciones con Jaume Roures y su empresa audiovisual para liderar un proyecto televisivo de "periodismo crítico".

La carrera de Pablo Iglesias en la televisión

"No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política, y después de esos años pues ya he dicho lo que a mi me gustaría hacer; dar clases de política y retomar las cosas que hacía antes de fundar Podemos, lo que hacía en La Tuerka y en otros programas", ha declarado este viernes Iglesias en palabras a Onda Madrid tras conocerse la noticia.

"Pero para eso queda mucho tiempo", ha advertido el candidato de Podemos, que nunca ha escondido su simpatía por las cámaras de televisión. Y es que antes de ser vicepresidente del Gobierno de España y liderar Podemos, Iglesias saltó a la fama gracias a su participación en diferentes tertulias políticas de televisión, siendo La Sexta Noche el programa que le dio una mayor notoriedad.

Todo comenzó en 2010, cuando se fundó La Tuerka, un programa de televisión, producido por Producciones CMI y que fue emitido en Internet a través de Público TV. Cabe recordar que Público fue un periódico fundado precisamente por Jaume Roures, con quien Iglesias siempre ha mantenido una buena relación.

La Tuerka se emitía en sus inicios de lunes a jueves y llegó a verse en televisión a través de diferentes canales locales de Madrid (Tele K Vallecas, Canal 33 Madrid Provincia Madrid, Tele Leganés, Tele Cuatro Caminos distrito de Chamberí y Tetuán, Canal Norte Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Tele Corredor Campiña del Henares en la Provincia de Madrid y Tele Alcalá). Además de entrevistas, Iglesias organizó debates políticos en los que participaron algunos futuros compañeros de partido, como Tania Sánchez o Juan Carlos Monedero, y algunos rivales, como la propia Isabel Díaz Ayuso.

El éxito de la tertulia de Pablo Iglesias hizo que algunos programas de televisión pusieran los ojos en él y lo ficharan como colaborador de formatos similares. En abril de 2013, Pablo Iglesias fue invitado al programa El gato al agua, de Intereconomía, para hablar sobre la convocatoria de Rodea el Congreso. Allí llegó a coincidir con Federico Jiménez Losantos.

Tras esta intervención, Iglesias comenzó a recibir invitaciones de otros medios y empezó a ser tertuliano habitual de espacios como el propio El gato al agua, El cascabel al gato (13 TV), Las mañanas de Cuatro (Cuatro), Te vas a enterar (Cuatro), La noche en 24 horas (24 horas) o La Sexta Noche (La Sexta).

Este último programa proporciona a Pablo Iglesias su mayor escaparate hasta la fecha, ya que coincidió con el momento de 2014 en el que decidió fundar Podemos. El partido acaparó toda la atención mediática al irrumpir en el Parlamento Europeo con 5 escaños, convirtiéndose en apenas dos meses en la cuarta fuerza más votada. A partir de ahí, el resto ya es historia.

