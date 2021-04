Risas en '¡Ahora caigo!' por el clamoroso fallo de un concursante: "¡Lo he tenido, he estado a punto!"

Borjamina sigue con paso firme en ¡Ahora caigo! Uno de sus oponentes de este jueves en el concurso de Antena 3 falló estrepitosamente en una pregunta, a priori, sencilla. Ángel tenía que averiguar la profesión de Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos.

Lea también: 'El Hormiguero': Tamara Falcó y lo que sus "amigos de Vox" piensan del PP ante las elecciones en Madrid

"Esta sí que no me la sé, ¿eh?", avisó dubitativo cuando aun quedaban 20 segundos de tiempo. "Profesor, profesorado", empezó. "Protectora... No me sale, macho", siguió diciendo ante la desesperación de Arturo Valls.

El sonado fallo de Ángel en '¡Ahora caigo!' al desconocer la profesión de Jill Biden

"Pero si has dicho 'profesor' y 'profesorado' y estamos hablando de la esposa del presidente, pues será 'profesora'. No estamos a lo que estamos, Ángel. ¡No estás centrado!", exclamó el presentador valenciano.

Lea también: El verdadero motivo por el que Josep Pedrerol se ha ausentado de 'Jugones' y 'El Chiringuito'

Lo curioso es que Ángel está opositando a profesor de secundario, lo que provocó el cachondeo general en plató. Arturo no pudo contener sus carcajadas. "Lo he tenido, es que he estado a punto", se lamentó. "Se te ha escapado, pero por nada", continuó Valls.