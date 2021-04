El verdadero motivo de la separación de Carlos y Karina en 'Cuéntame': "Ella te diría que no, pero..."

Cuéntame cómo pasó empieza a encarar la recta final de la temporada número 21 en Televisión Española y las tramas de la serie de TVE empiezan a coger fuerza. Los Alcántara, ya reconciliados, ven cómo su familia se desquebraja por la 'guerra' entre hermanos y la crisis de matrimonio que sufre Toni con Deborah.

El episodio emitido este jueves, titulado Yemayá, sirvió para aclarar una cuestión que enfadó mucho a los fieles espectadores de Cuéntame: la separación de Carlos y Karina en 2020. En el tercer capítulo de la temporada se supo que se habían divorciado: en la actualidad, ella sigue viviendo en Nueva York mientras que él había empezado de nuevo en San Genaro.

"¡Qué pena chico que os separarais! ¡Os queríais mucho!", le dice Antonio a su hijo desde la cama del hospital. "Karina es la mujer de tu vida. Todos tenemos una. ¿Sabes cuando se sabe que una mujer es la mujer de tu vida? Cuando la pierdes para siempre, hijo, pensé que ya lo sabrías".

'Cuéntame': el motivo de la separación entre Carlos y Karina

En un nuevo salto al futuro (o presente), Carlos y su hermana María debaten si vender el taller de costura de su madre. En ese instante, él recibe una llamada en su teléfono, pero no lo quiere coger. Se trata de su hijo Adrián (Carlos y Karina ya tenían una hija, Olivia, pero se desconocía si él era el padre).

"¿No le vas a contestar?", dice la pequeña de la familia. "Carlos, es tu hijo". "Ah, ¿sí? Y, ¿hasta dónde puede aguantar un padre? ¿Tú lo sabes?", cuenta Carlos a una sorprendida María: "¿Qué me he perdido? Si tú adoras a tu hijo". Ahí es cuando Carlos enseña un vídeo de su hijo, que ahora se ha convertido en un skinhead.

"Me lo ha mandado Karina esta mañana. Estaba destrozada. Mira en lo que se ha convertido. Es un racista, así de claro. Odia a los negros, odia a los latinos", cuenta compungido. "¡Mi hijo! Tú no sabes con la gente que se junta, da miedo. Le han detenido un par de veces, la última por intento de atropello a un grupo de manifestantes. Y si eso fuera poco, llevaba un arma sin tener licencia".

"No sé cómo hemos podido llegar a esto. Él ha sido la causa de que Karina y yo nos separáramos. Bueno, ella te diría que no, pero... Es que al principio no le dimos mucha importancia porque pensábamos que solo quería llamar la atención. Ya sabes, padres progres... en casa poníamos a parir a Trump", sigue contando.

"¿Sabes lo más terrible? Que en el colegio se metían con él por sus apellidos, Alcántara Saavedra. Le hacían bullying por ser latino". La secuencia termina un audio que envía Adrián a Carlos a través de WhatsApp pidiéndole dinero para hacerse una PCR porque cree que tiene Covid. "Es mentira", repite hasta en dos ocasiones Carlos.