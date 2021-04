Así es la mecánica de 'Top Star', el talent con el que Isabel Pantoja vuelve a Telecinco tras 'Idol Kids'

Un concurso completamente novedoso e inédito, nunca antes realizado en ningún lugar del mundo; una mecánica original, divertida, tensa y emocionante; un gran despliegue de talento musical sobre el escenario; y una explosiva combinación en el equipo de mentores, formado por Isabel Pantoja, Danna Paola y Risto Mejide, bajo la batuta de Jesús Vázquez. Así es Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?, nuevo espacio de prime time que se suma a la extensa oferta de producción propia de entretenimiento de Mediaset España y que Telecinco estrenará próximamente.

Desarrollado conjuntamente con Fremantle, Top Star es una doble competición en la que, por primer vez, se realizan apuestas y subastas de dinero real: por un lado los concursantes (cantantes conocidos o anónimos) pugnan para llevarse el dinero por el que han sido subastados; por otro los mentores, con marcadas y dispares personalidades, despliegan sus armas y estrategias para que los artistas por los que han pujado se conviertan en ganadores con el apoyo del público del plató, cuyos miembros, también por primera vez, harán valoraciones de viva voz a la cara de los concursantes.

Jesús Vázquez, el presentador español con más experiencia en talent shows y uno de los más queridos por el público, lo cuenta así: "Top Star es como una nueva generación de talents. A base de ideas muy innovadoras se le ha conseguido dar un giro muy interesante al concepto tradicional de talent show y, por primera vez en la historia de este tipo de formatos, vamos a ponerle precio al talento. Los mentores, más allá de valorar las actuaciones, van a apostar dinero real por sus concursantes favoritos. Entre los tres disponen cada noche de 270.000 euros para pujar, de los que el ganador de cada programa puede llevarse a casa hasta 30.000".

Es precisamente este carácter inédito del programa lo que más ha llamado la atención del presentador: "En otros talents que he presentado el formato ya está muy testado en otros países y te lo dan casi con un libro de instrucciones. En Top Star nos hemos enfrentado a muchos retos y obstáculos que han surgido al ponerlo en marcha y lo estamos creando minuto a minuto. Formar parte de ese proceso creativo está resultando nuevo y apasionante. Estoy muy integrado en el equipo, me piden la opinión y el punto de vista para muchas cosas, incluso de la mecánica. Poder participar de esta forma, después de tantos años trabajando en programas y de tantos talents a mis espaldas, está siendo para mí como un soplo de aire fresco".

Así es la mecánica de 'Top Star', el nuevo talent de Telecinco

Cada programa consta de tres rondas eliminatorias y una ronda final, en la que se decide el ganador de la noche. En cada ronda eliminatoria actúan tres cantantes -es decir, nueve artistas en cada gala-, agrupados bajo un estilo o característica común: We are the champions (ganadores de otros talent shows), Mamá quiero ser artista (hijos de personajes famosos) o Corazón latino (expertos en ritmos del continente americano) serán algunas de las categorías tematizadas que vertebrarán cada programa.

Esta peculiaridad es otra de las cuestiones que ha resultado más atractiva para el presentador: "Como en cada programa las tres rondas van a ser tematizadas y diferentes, se están organizando de manera que quepa todo el mundo: gente de todas las edades, artistas veteranos y nuevos, cantantes que triunfaron hace años y quieren retomar su carrera El abanico de posibilidades es casi infinito. Veremos también a gente que participó o incluso ganó otros talents, artistas a los que ya conozco, con los que viví momentos muy emocionantes y con los que me voy a reencontrar aquí".

El destino de los participantes lo deciden los mentores, si deciden pujar con dinero por ellos o no; y Los 50 que componen el público del plató que eligen en cada ronda un finalista entre los artistas que hayan ido a subasta y también al ganador del programa en la ronda final. Estas 50 personas tendrán un papel esencial y, por primera vez en la historia de estos formatos, tendrán voz además de voto: emitirán juicios y darán sus opiniones sobre las actuaciones en voz alta.

Hagan juego

En cada ronda, los mentores disponen de 30.000 euros cada uno para pujar. Durante cada actuación podrán hacer una apuesta económica inicial, si consideran que el artista tiene posibilidades de triunfo. Ese dinero será el precio de salida de la subasta que se realizará posteriormente en caso de que algún otro mentor haya apostado también. Si el concursante no recibe ninguna oferta, queda descartado. Entretanto, mientras dura la actuación, Los 50 marcarán en sus dispositivos de voto SÍ o NO, pero el resultado de la votación se reservará hasta el final de la ronda completa.

¿Alguien da más?

Al terminar la interpretación, si solo un mentor ha apostado, se queda con el concursante; pero si ha habido más ofertas, Jesús Vázquez abre un proceso de 'subasta' en el que los tres mentores compiten pujando para ofrecer la cantidad de dinero más alta. Podrán elevar sus apuestas subiendo 1.000 euros, 3.000 euros o 5.000 euros cada vez, sin perder de vista que deben administrar sus fondos para la ronda entera. Al acabar la subasta, el mentor que más alto haya pujado se queda con el artista.

¡Adjudicado!

El proceso se repite con los tres concursantes de cada ronda, de manera que al finalizar habrá al menos uno de los tres artistas adjudicado a un mentor, que será quien pase a la ronda final de la noche. Si hubiera más de uno, será la votación que en su momento hicieron Los 50 la que decida quién es finalista del programa.

Al finalizar las tres rondas eliminatorias, tres de los nueve artistas se habrán convertido en finalistas y volverán a actuar en la ronda final. En esta ocasión solo Los 50 tendrán la responsabilidad de elegir al ganador, que se llevará a casa todo el dinero que su mentor ha apostado por él y regresará junto a los ganadores de todas las galas a la gran final del programa, de la que saldrá la primera Top Star de España. Por su parte, el mentor ganador recibirá una cantidad extra de dinero para utilizar en ese programa especial.

