María Patiño se derrumba en 'Sálvame' por un 'like' a un tuit contra Belén Esteban: "¡Tengo que demostrarlo!"

María Patiño ha acabado llorando a lágrima viva en Sálvame este jueves. Todo ha comenzado con Miguel Frigenti picándose. "Cada vez que intento hablar me tapa y lleva toda la tarde haciéndolo", ha dicho revelando que en una pausa para la publicidad ella le ha mandado que rebajara el tono "como si yo fuera un perrito".

El conflicto venía de semanas atrás porque, al parecer, Patiño tiene bloqueado a Frigenti. Sin embargo, el pique ha ido a más cuando él ha dicho: "¿Yo sabes lo que no hago? Yo no bloqueo a mis compañeros, pero tampoco le marco 'me gusta' a tuits donde ponen verde a los que son mis amigos y a los programas que me dan de comer, que es lo que has hecho tú".

El tuit al que hacía referencia Frigenti y que ya está eliminado, dejaba mal a Belén Esteban y a Mediaset. "Yo juro por mi familia que lo está contando este chico es mentira", ha dicho en un primer momento la periodista para defenderse a lo que él ha replicado. "Y yo juro por la mía que es verdad y se puede comprobar. No voy a consentir que me dejes de mentiroso".

El descomunal disgusto de María Patiño por el polémico 'like' en contra de Belén Esteban: "Es una burrada"

"María, le has podido dar a like sin saber el contenido porque a veces tenemos el dedito muy rápido", ha dicho Carlota tras comprobar que, efectivamente, el tuit estaba marcado en su perfil. Mientras tanto, Patiño se ha desmoronado al comprobar que Frigenti llevaba razón.

"No sé como puedo demostrarlo. Lo juro, lo juro", ha asegurado entre lágrimas muy nerviosa. "Es que lo tengo que demostrar. Como voy a hacer una cosa así. Tampoco lo tengo hackeado. Pero, ¿cómo le voy a dar like a eso? No hay ninguna palabra que me guste", ha balbuceado.

"Vale, le has dado like a una burrada. Yo no tengo ninguna duda de que le has dado sin querer", ha dicho Carlota. "No te fustigues, por favor. Tranquila porque se va a arreglar ¿Tú crees que Belén no te va a creer?". "Os he fallado, os he fallado", ha repetido varias veces Patiño.

Minutos más tarde, ya con Patiño más calmada, Frigenti la ha pedido perdón y ha justificado su actitud porque se ha sentido "atacado". "Lo último que quiero es hacer sufrir y llorar a mis compañeros y que te vayas a tu casa disgustada por mi, te lo digo de corazón". Sobre el tuit, todos han coincidido que, por su reacción, lo ha hecho sin querer. Patiño ha terminado prometiendo que iba a desbloquear a Miguel.