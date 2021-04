Carlota Prado reaparece junto a Coto Matamoros para hablar del presunto abuso sexual que sufrió en 'GH': "Fue una manipulación"

Año y medio después de que Telecinco sufriera una nueva fuga de anunciantes por el llamado Caso Carlota Prado en plena recta final del exitoso GH VIP 7, la exconcursante de GH Revolution ha reaparecido para conceder a Coto Matamoros, famoso hermano de Kiko Matamoros, su primera entrevista 'televisada'.

El que fuera uno de los colaboradores más polémicos de Crónicas Marcianas ha invitado a la joven malagueña a su canal de Youtube para dar su testimonio sobre el presunto abuso sexual que sufrió a manos de su compañero José María [en aquel momento su pareja dentro de la casa] durante una noche de fiesta con alcohol.

Carlota Prado se rinde ante Coto Matamoros: "Gracias por tu existencia"

"Sin poder describir con palabras lo que este varón me hace sentir. Gracias por tu existencia pedazo de extraterrestre. Una de las mejores experiencias de mi vida, compartir el tiempo contigo estos días. Por la puta vida y por ti, Coto Matamoros. PD: Finalmente, desde el cielo, con los pies colgando", ha escrito Prado en su cuenta personal de Instagram para promocionar la entrevista.

Por su parte, Coto Matamoros, que impulsó a finales de 2019 una campaña contra Telecinco junto a Pepe Herrero por este caso, ha anunciado en su perfil cuándo y cómo se podrá ver su encuentro con Carlota. "El jueves 6 de mayo, la entrevista con Carlota Prado en wamac.com", ha escrito. En el avance ofrecido por el hermano de Matamoros, la joven recuerda cómo vivió su trágica experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra.

"Te cala, cala en ti. Con el tiempo, te das cuenta de que es una manipulación"; "He estado en tratamiento psicológico y psiquiátrico durante mucho tiempo"; "La mujer no sabía dónde meterse, porque no era mi denuncia, era el auto de una jueza", son algunas de las declaraciones avanzadas por Coto en sus redes sociales.

Así está el Caso Carlota Prado

En febrero de 2020, la jueza del caso de Carlota Prado decretó la apertura de juicio oral contra José María López por delito de abusos sexuales tras lo ocurrido en la casa de Gran Hermano Revolution en noviembre de 2017.

La acusación pide 7 años de cárcel para José María y 100.000 euros en concepto de daño moral, siendo responsable civil subsidiario la productora Zeppelin. Además, reclama 100.000 euros adicionales a esta compañía por los daños morales ocasionados a Carlota.

Por su parte, la Fiscalía solicita dos años y medio de prisión para José María Lópezy 6.000 euros de indemnización. También pide esta misma cantidad a la productora Zeppelin por enseñar a Carlota el vídeo de los supuestos abusos sexuales a la mañana siguiente y sin la ayuda psicológica necesaria.

La postura de Zeppelin ante la apertura del juicio: "Siempre hemos colaborado"

Zeppelin, productora responsable de GH, ha mostrado su "absoluto respeto al proceso judicial en curso, un proceso abierto a raíz de que Zeppelin presentara la denuncia que permitió abrir la investigación para esclarecer los hechos acaecidos el 4 de noviembre del 2017".



Hay que recordar que, después de producirse los hechos, la productora puso el caso en conocimiento de la Guardia Civil, que en un primer momento no lo investigó porque la víctima no había querido denunciar. "Siempre hemos colaborado con las autoridades aportando todas las pruebas necesarias para la investigación, debidamente encriptadas y custodiadas, y del mismo modo mantenemos nuestra absoluta cooperación", explica la compañía.

¿Qué ocurrió la noche de los hechos en la casa de GH?

Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de noviembre de 2017, después de una fiesta en la casa de Gran Hermano, cuando José María presuntamente abusó sexualmente de Carlota, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía unas semanas dentro de la casa de Guadalix.



El caso se puso de actualidad a finales de 2019, después de que la jueza que investigaba el caso considerase que existían "indicios de que la conducta del recurrente pudiera ser constitutiva de un delito de abuso sexual".



El caso levantó una gran polémica y provocó una desbandada de anunciantes que decidieron dejar de anunciarse en GH VIP, el programa que en ese momento emitía Mediaset. La situación fue tan crítica que el grupo de comunicación canceló la edición de GH DÚO, prevista para enero de 2020, por si se contagiaba la crisis publicitaria.



En su lugar, la cadena optó por emitir El tiempo del descuento, una continuación de GH VIP, con los mismos concursantes y también el mismo plató. Sin embargo, no se ha visto alcanzado por ninguna polémica.