Lequio, contra Rocío Carrasco por "señalar" a su hija Rocío Flores: "Es demasiado cruel"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a contar un día más con Alessandro Lequio como colaborador del 'club social' de su programa en Telecinco. El tertuliano, señalado la semana pasada por Rocío Carrasco con su "perro no come perro", ha vuelto a la carga contra la hija de Rocío Jurado por poner a su hija, según su opinión, en el disparadero.

Este miércoles, Mediaset emitió el capítulo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva en el que la protagonista relató la agresión que cometió Rocío Flores contra ella y que la acabó dejando inconsciente tras discutir por una nectarina. Una vez más, las declaraciones de Carrasco han sido cuestionadas por muchos, que no entienden por qué ha decidido exponer a su hija con este duro testimonio.

Lea también: La dura crítica de Samanta Villar a Mediaset por el caso Rocío Carrasco desde Telecinco: "Es terrorífico"

La pulla de Lequio a Rocío Carrasco: "No me gusta que le haga daño a su hija"

Uno de ellos ha sido Alessandro Lequio, quien quiso condenar la paliza de la que por aquel entonces era una niña de 15 años contra su madre. "La manipulación de un padre o de una madre con su hijo en contra del otro progenitor, desgraciadamente es muy habitual", empezó señalando.

Lea también: Carlota Corredera responde a Rocío Flores: ¿Es necesario contar las veces que su cabeza fue golpeada contra la pared?

"Es una historia atroz, y que me creo prácticamente todas las barbaridades que ha contado", ha dejado claro el italiano, que ha acabado lanzando una pulla contra la hija de 'la más grande'. "Lo que no me gusta es que analice todo ese sufrimiento haciéndole daño a su hija", declaró. "Decir que su hija es víctima, que lo es, y luego echarle a los pies de los caballos. Si su hija es víctima, esta señalización es demasiado cruel", aseguró el colaborador de Telecinco.