"Quien quiera entender que me entienda": la inesperada confesión de Mamen Mendizábal en La Sexta

La gran polarización política que se vive en España ha desencadenado en la última semana una serie de graves amenazas a varios miembros del Gobierno y a varios candidatos a las elecciones autonómicas que tendrán lugar en la Comunidad de Madrid el próximo martes 4 de mayo.

A lo largo de los últimos días, Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos; Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid; María Gámez, directora de la Guardia Civil; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Reyes Maroto, ministra de Industria; y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, han recibido sobres con mensajes amenazantes acompañados de una navaja o de varios casquillos de balas.

Lea también: "La que ha liado": Mamen Mendizábal, obligada a rectificar una información sobre la variante india del coronavirus

De momento, la policía sólo ha identificado al autor de las amenazas a Reyes Maroto: un vecino de El Escorial (Madrid) que padece una enfermedad mental y que puso su identificación en el remite del sobre que envió a través de Correos.

Mamen Mendizábal confiesa que también ha recibido amenazas

Mamen Mendizábal ha abordado este asunto este miércoles durante la emisión de Más Vale Tarde. Manuel Marlasca ha explicado entonces la situación en la que se encuentra la investigación de las diferentes amenazas a políticos. El jefe de Investigación de La Sexta dio cuenta de la excepcionalidad de estas cartas desvelando que en los últimos tres años, ningún presidente autonómico o miembro del gobierno había recibido amenazas con munición real.

Fue entonces cuando Marlasca soltó un comentario que dejó descolocada a la presentadora: "Hasta tú recibes cartas", le soltó de repente a Mendizábal. "Yo recibo cartas de locos como recibimos... y no quiero banalizar tampoco lo de la locura porque esto no tiene que ver con la enfermedad mental", quiso aclarar.

Lea también: "¿Algo positivo de Pablo Iglesias?": Ayuso sorprende con dos contundentes zascas en Telemadrid

La periodista explicó que "hay un nivel de amenazas que recibimos todos los personajes públicos" pero que "no suponen una amenaza real". "Supone un acto de locura en un momento dado. Quien quiera entender que me entienda, seguramente no lo habré conseguido", zanjó a medias la presentadora.