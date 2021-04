Ataque de risa fuera de guion: lo que Latre dijo sobre la UEFA en la imitación de Florentino Pérez

Carlos Latre es el genio de las imitaciones. Este miércoles sorprendió en El Hormiguero parodiando a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a propósito del fiasco de la Superliga, la competición que varios clubes europeos intentaron impulsar recientemente.

"Nos hemos quedado más colgados que un jamón. Se han ido todos del grupo de WhatsApp", comentó Latre, imitando a Florentino. "Pero esto lo hacíamos por el bien del fútbol", aseguró, siguiendo el discurso que el directivo del equipo blanco hizo en las últimas semanas. "Ahora estamos en conversaciones con el Alpedrete, el Cullera, el Requena o el equipo de cuñados de Mercamadrid", bromeó.

"La UEFA me come los huevos"

"¿Usted no tiene miedo de que la UEFA le pueda perjudicar?", preguntó Pablo Motos. "Yo le voy a hablar con total franqueza y máximo respeto", dijo el personaje creado por Latre. "A mí la UEFA me come los huevos", espetó por sorpresa y con un gesto serio. El comentario despertó las risas descontroladas del público, las hormigas, el propio Pablo Motos y también Carlos Latre.

"¿Esto es un chiste interno vuestro?", preguntó Javier Cámara, el invitado del programa. El ataque de risa se alargó varios segundos y Latre, incluso, tuvo que darse la vuelta para esconderse de las cámaras mientras se recuperaba.

?? @Carlos_Latre se convierte en el doble de acción de Florentino Pérez #CámaraEH pic.twitter.com/2nAf3Run1J — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 28, 2021