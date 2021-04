"Que me llevan preso": la salida de Bertín Osborne tras piropear a la hija de César, de Los Morancos

Bertín Osborne protagonizó este miércoles un momento muy comentado durante la emisión de su programa en Canal Sur. El presentador lanzó un piropo en directo a una de sus invitadas y enseguida simuló arrepentirse, excusándose en las críticas que le podían caer por su comentario.

Todo sucedió en el arranque del show, cuando Bertín presentó a Patricia Cadaval, la hija de César Cadaval, uno de Los Morancos. El jerezano y su compañera Vicky Martín Berrocal dieron paso a los colaboradores, entre los cuales se encontraba la hija del cómico y El Sevilla.

Bertín lanza un piropo a una colaboradora y enseguida 'se arrepiente': "Que me llevan preso"

Nada más verla, Berrocal aseguró que Patricia iba "guapísima". Bertín siguió los pasos de Vicky y quiso soltarle el mismo comentario, pero con sorna. "Cómo estás de guapa...", afirmó antes de simular arrepentirse de haberle soltado ese piropo.

"Ah, uy que eso no se puede decir eso ahora que te meten preso", se quejó con ironía el presentador de Canal Sur. "No pasa nada, hijo. A mí no me importa. Muchas gracias, rey, tú también estás guapísimo", le respondió entre risas Patricia Cadaval, restándole importancia a sus palabras.

Acto seguido, le preguntó cómo estaba su padre, que fue víctima la semana pasada de una cámara oculta del programa en la que debía someterse a un 'test anal' del coroanvirus. "Está todavía acordándose de vosotros por la pruebecita", respondió la tertuliana.

En @elshowdebertin @BertinOsborne al ver a Patrícia , la hija de Cesar de @LosMorancos " Qué guapa estas, uyyy perdona que eso no se puede decir que te llevan preso " pic.twitter.com/6dSkxouvVN — TVMASPI (@sebas_maspons) April 28, 2021