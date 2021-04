La dura crítica de Samanta Villar a Mediaset por el caso Rocío Carrasco desde Telecinco: "Es terrorífico"

Telecinco emitió uno de los capítulos más duros de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Los espectadores de Mediaset pudieron ser testigos al fin de cómo Rocío Carrasco relató uno de los episodios más duros de su vida: el del día en el que su hija, Rocío Flores, le propinó una paliza en su propia casa hasta dejarla inconsciente.

La cadena dividió en dos partes el episodio, con un intermedio en el que Carlota Corredera y sus colaboradoras opinaron sobre el testimonio de la hija de Rocío Jurado explicando cómo, poco a poco, su hija empezó a tener una conducta de odio hacia ella. Todo ello, a medida que su padre, Antonio David Flores, engrosaba su currículum (y su cartera) hablando mal de su expareja en todos los platós de Telecinco.

Lea también: Jorge Javier y María Patiño se enzarzan por el caso Rocío Carrasco: "Es su historia, no la tuya"

"Me asusta la impunidad de personajes como Antonio David, porque me sobrecoge y avergüenza que no cuestionábamos nada. Es verdad que no teníamos la versión de la otra parte, pero es que ahora ella hace el relato del hospital y compramos palabra por palabra su versión", aseguró Carlota Corredera en un nuevo ejercicio de autocrítica a la hora de reflexionar sobre cómo se informó de este caso.

Samanta Villar, exreportera de Cuatro, se mostró entonces muy crítica con todos los medios que dieron pábulo al exguardia civil, especialmente con la propia Telecinco desde la cual hablaba: "Porque hay que rellenar minutos, si no hubiese sido Belén, hubiese sido cualquier otro. Te plantean un relato que no tiene ninguna veracidad, pero es verosímil, parece que es verdad y ahora hablemos alrededor del relato, porque hay que rellenar minutos", defendió la presentadora.

Samanta Villar critica a Mediaset por el caso Rocío Carrasco: "Es terrorífico"

Villar no tuvo reparos en atizar a la empresa para la que trabaja: "Cuando he visto el 'time line' de tantos años con todos los medios, televisiones, revistas... Es terrorífico, porque ves que es una industria entera y trasciende a la mala práctica de periodistas, directores de programas, directores de revistas, productores ejecutivos, directores generales de empresas que cotizan el Ibex 35, y estamos en una de ellas [Mediaset España]", opinó la periodista.

Lea también: Telecinco desvela el increíble pastizal que habría ganado Antonio David Flores hablando de Rocío Carrasco en televisión

"Es todo una industria del corazón que se sostiene sobre la venta de historias y da igual si esa historia es verdad o no", continuó en su aplaudido alegato. "Y me parece muy bien que hagamos autocrítica, pero que viniera también con un propósito de enmienda, porque si no no sirve para nada, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora?", planteó Samanta Villar en un órdago a los responsables de Telecinco.

La contundencia de la periodista sorprendió también en plató, donde Paloma García Pelayo intentó salir en defensa de sus compañeros de profesión: "Yo creo que se cometen muchos errores, pero creo que no se puede llevar al extremo de que esto es una industria de engaño. No, lo siento, pero no estoy en absoluto de acuerdo", dijo tajante. "No he dicho del engaño, sino de historias. Historias que no contrastas...", insistió Villar antes de que Corredera cambiara de asunto.

Entidades Rocío Carrasco Mohedano Presentadora en nacidas para cantar Presentadora en nacidas para cantar Samanta Villar Feito Presentadora Presentadora