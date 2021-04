"¿Algo positivo de Pablo Iglesias?": Ayuso sorprende con dos contundentes zascas en Telemadrid

Isabel Díaz Ayuso fue entrevistada este miércoles por la noche en Telemadrid. Al final de la charla, la periodista Lourdes Maldonado pidió a la candidata del PP que dijera algo positivo de sus adversarios políticos.

El primer nombre que apareció en el pantallón fue el líder de Unidas Podemos. "¿Algo positivo de Pablo Iglesias? Que ha hecho muy bien en presentarse a estas elecciones, porque tenemos la posibilidad de que su proyecto político desaparezca".

Sobre Monasterio: "Gracias a su apoyo pudimos formar Gobierno Ciudadanos y PP". "De Mónica García, algo bueno es que trabaja en la mejor sanidad pública de España", expresó la presidenta madrileña. En cuando al líder de Ciudadano, "lo mejor es que es amigo de Almeida". Por último, Ayuso explicó que "con Gabilondo tenía buen trato hasta antes de la pandemia".

Ayuso, sobre Iglesias en el debate: "Ni que estuviera hablando con una de su partido"

Lourdes Maldonado también preguntó a Ayuso sobre el debate electoral que justo una semana antes se había celebrado en el mismo plató donde se estaba realizando la entrevista.

"Pasamos un rato agradable, aunque vimos algunas cosillas... como cuando Pablo Iglesias me dijo que no sonriera. Ni que estuviera hablando con una de su partido. Que yo no soy de Podemos. Nosotras, el resto de las mujeres somos libres", espetó. "Pero fue un debate divertido y, como somos tantos, siempre te quedas con ganas de más".

