Aitana pide a Broncano que le haga las preguntas del sexo y el dinero... y le deja en shock con las respuestas

David Broncano recibió este miércoles la visita de Aitana Ocaña. La segunda finalista de OT 2017 acudió a La Resistencia para promocionar su próxima gira 11 razones tour y su nuevo tema Ni una más, una canción con un "mensaje feminista que visibiliza la inseguridad que vivimos las mujeres".

Durante la charla, Aitana se sintió mal al darse cuenta de que no le había llegado ningún regalo al presentador. Para compensarlo, se comprometió a hacer una ruta de alpinismo con él y compartir la excursión a través de sus redes sociales para todos sus seguidores.

Durante la entrevista, Aitana sorprendió a Broncano pidiéndole que le preguntara por las dos preguntas más famosas del programa: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?. El cómico señaló que hace tiempo que habían dejado de hacerlas, pero se mostró dispuesto a recuperarlas si así ella lo deseaba.

Aitana responde sin tapujos a las preguntas del sexo y el dinero

"¿Sexo y dinero? Pues tú misma te has metido en el lío así que responde", le pidió con entusiasmo. Fue entonces cuando Aitana decidió mojarse asegurando que tenía "muchas" relaciones sexuales: "Tengo 22 años y tengo novio [Miguel Bernardeau], no las cuento", soltó la joven. Respecto al dinero, la cosa tampoco se quedó atrás: "Me acabo de comprar una casa y tengo hipoteca. Así que no mucho, la verdad", confesó.

Finalmente, Aitana y Broncano compartieron sus vivencias con los paparazzis que a menudo les persiguen por la calle. La catalana destacó que siempre aparecen en fechas señaladas: "En San Valentín, en mi cumpleaños, cuando pasa algo de que la lío por cualquier cosa... Lo saben todo", contó entre risas antes de confesar lo que ha dejado de hacer por culpa de los fotógrafos.

