Jorge Javier y María Patiño se enzarzan por el caso Rocío Carrasco: "Es su historia, no la tuya"

María Patiño continúa siendo uno de los rostros de Telecinco que más está poniendo en duda el escalofriante relato que Rocío Carrasco está realizando en Rocío. Contar la verdad para seguir viva, el documental de Mediaset en el que está desgranando los presuntos malos tratos que ha recibido de parte de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 20 años.

La periodista parece buscar una rendija que provoque la caída del discurso que ha ofrecido Rociíto durante más de 70 horas de grabación para el nuevo formato de Telecinco. Este nuevo cuestionamiento desencadenó en una bronca con Jorge Javier Vázquez, quien recriminó a su amiga y compañera la actitud que estaba tomando frente a este caso.

Lea también: Rocío Flores reta a Telecinco a que emita los 11 minutos y 38 segundos que Rocío Carrasco pidió eliminar del documental

La discusión estalló después de que María Patiño asegurara tener "acceso a una documentación" que cuestiona el relato de Carrasco sobre la llamada que Rocío Flores habría hecho a su padre tras propinarle una paliza a su madre. "Puede que falten algunos datos... Lo pongo sobre la mesa para que nadie se me eche encima", advirtió la presentadora de Socialité, que asegura que la frase "ya está hecho" de la joven al exguardia civil "en la documentación no existe".

Jorge Javier, enfadado con Patiño: "¿Pero tú de qué vas?"

Fue entonces cuando algunos compañeros, como Kiko Hernández o Jorge Javier explotaron en directo. Y es que Patiño acabó confesando que esta documentación la ha obtenido a través de una artículo de prensa. El presentador y el tertuliano le hicieron ver enseguida que tal vez ese artículo no recogía toda la información sobre el episodio de violencia que sufrió la hija de Rocío Jurado.

Lea también: "Esto sí que es una primicia": Joaquín Prat descoloca a todos en el cierre más surrealista de Cuatro al día

"Yo es que sí necesito toda la información, vosotros no, pero yo sí. A lo mejor vosotros os creéis a pies juntillas a Rocío Carrasco y yo tengo mis dudas", soltó Patiño en una frase que hizo estallar a Jorge Javier. "Oye, no, no. ¿Por qué nos pones en esa tesitura? Me parece una falta de respeto. Te lo digo de verdad. ¿Pero tú de qué vas? Que vas de que eres la única de que pones en cuestión todo lo que ves, ¿o qué?", decía molesto el catalán. "Te voy a decir una cosa, esta historia es de Rocío, no tuya", dijo en un zasca a la periodista.

"Es mía porque estoy aquí para cuestionar. No me voy a quedar callada ante las dudas que tengo", se defendía la andaluza mientras el presentador seguía recriminándole su actitud. "¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás echando por tierra el trabajo de todos tus compañeros diciendo que eres la única que pones en cuestión", lamentó el presentador, que trasladó a su compañera la invitación de la dirección del programa a que si tenía en su poder alguna información o documentación novedosa sobre el caso la aportase.