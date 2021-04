El día que Carlos Sobera rechazó ocupar el puesto de Mercedes Milá como presentador de 'Gran Hermano'

Carlos Sobera se ha convertido en el presentador 'todoterreno' de Mediaset. Hace cinco años, el vasco aterrizó en el grupo de Paolo Vasile para ponerse al frente de un novedoso formato: First Dates. Poco a poco se fue ganando la confianza de sus jefes y, ahora, presenta El precio justo y Supervivientes: tierra de nadie.

Lo que muchos desconocerán es que Sobera pudo pilotar Gran Hermano en el pasado, en concreto cuando Mercedes Milá abandonó temporalmente el formato, que finalmente fue presentado por Pepe Navarro.

"Agradecí que tuvieran confianza en mí, lo que pasa es que estaba en un momento de crisis porque había tenido un gran éxito con ¿Quién quiere ser millonario? y me empeñé que tenía que dar un giro de 180 grados y volver a mi carrera de actor. Es por lo que decidí no sustituir a Mercedes", dice en declaraciones a Diez Minutos.

"Nunca, porque tomas decisiones en función de lo que haces o piensas en cada momento. No era un niño, tenía casi 42 años. Tuve dudas, como es lógico. Mercedes había dejado el listón muy alto, y si aceptaba presentarlo, sabía que podía durar mucho tiempo ahí", asegura.

Hace unos años, Carlos Sobera habló sobre este mismo asunto con Vertele: "Tuve la oportunidad de presentar Gran hermano y tardé dos minutos en decir que no, no me veía ahí, necesito vivir lo que hago, disfrutar con ello, y sabía que no lo iba a vivir como lo vivía Mercedes Milá".

El tremendo zasca de Carlos Sobera a Pedro Sánchez

Por otra parte, el presentador da varias pildoritas al ser preguntado por una posible visita de los políticos a First Dates. A Sánchez le dedica un clamoroso zasca al decir que debería tener una cita "consigo mismo, sería infalible". Sobera dice también que le gustaría emparejar a Pablo Casado y Carmen Calvo.

Y acaba hablando de Ayuso y Almeida, los solterones del PP de Madrid. "Me encantaría que viniera Ayuso y le pondría con quien ella quisiera, pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene", dice a la citada revista. Sobre el alcalde, revela que estuvo a punto de participar en el programa: "Se lo propusieron, pero se echó para atrás. Y me dijo la presidenta que el alcalde liga más de lo que parece".