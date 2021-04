El dardo envenenado de Ángela Portero a Belén Esteban: "A mí no me gusta el gazpacho envasado"

Ángela Portero aprovechó que Ya es mediodía cubrió el evento de presentación del gazpacho y el salmorejo de Belén Esteban para lanzarla un recadito, días después de saberse que la periodista ha ganado a la colaboradora de Sálvame en los juzgados.

La Audiencia Provincial de Madrid ratificó la condena a la de Paracuellos por las declaraciones que hizo contra Portero en GH VIP y que ahora la justicia ha considerado que Belén vulneró el derecho al honor y a la intimidad de su compañera.

Todo ocurrió en 2015, cuando la Esteban aseguró que la comunicadora llevaba una vida poco sana. Portero la denunció al considerar que la estaba acusando de haber consumido estupefacientes.

Ángela Portero: "A mí no me gusta el gazpacho envasado"

Después de emitir el reportaje, Miguel Ángel Nicolás decidió hurgar en la herida preguntando a Portero si quería un "vasito de gazpacho". "No, gracias. A mí no me gusta el gazpacho envasado, me gusta el mío", contestó entre risas.

La respuesta descolocó a Sonsoles, que no "tenía ni idea" de la existencia del conflicto. "¿Se llevan mal o que?". "Bueno, eso otro día ya lo contamos", dijo Nicolás. Portero decidió zanjar su zasca diciendo que "yo espero que le vaya muy bien y que me pague".