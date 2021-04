Paloma López reaparece en 'La ruleta de la suerte': qué fue de la primera azafata del concurso

La Ruleta de la Suerte se encuentra de celebración durante esta semana por su quince aniversario. El concurso que presenta Jorge Fernández en Antena 3 al mediodía ha vivido este miércoles una reaparición de una histórica del formato.

Se trata de Paloma López, la primera azafata que tuvo La ruleta desde su estreno en 2006 hasta 2015, cuando fue sustituida por Laura Moure. La alicantina ha sorprendido a los espectadores de la cadena con un vídeo.

"Daros la enhorabuena sobre todo por seguir con La Ruleta al pie del cañón, que es algo muy difícil. Quince años no se cumplen todos los días", empieza diciendo Paloma. "Jorge, te echo muchísimo de menos".

La encargada de destapar las letras durante la primera etapa del programa, también ha tenido palabras para Moure: "Lo estás haciendo increíble, te has metido a todo el público en el bolsillo y creo que no he podido tener una mejor sustituta que tú".

Por último, Paloma asegura que "todavía sigo recibiendo un montón de cariño del público de España y de fuera. He celebrado un montón de cumpleaños con vosotros y la verdad que me encantaría estar ahí. Os quiero mucho".

¿Por qué se fue Paloma López de 'La Ruleta de la Suerte'?

Paloma López era uno de los rostros más querido de La ruleta. La modelo decidió cerrar esa etapa para centrarse en su carrera como actriz y, desde entonces, ha estado en series de televisión, cortometrajes y obras de teatro. De hecho, la audiencia la vio en El chiringuito de Pepe y Ella es tu padre, de Telecinco.

En lo personal, hay que decir que Paloma está casada con el exfutbolista Borja Fernández. Canterano del Real Madrid, el gallego pasó también por el Mallorca, el Getafe, el Deportivo de la Coruña y el Valladolid, entre otros.

