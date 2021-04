"Esto sí que es una primicia": Joaquín Prat descoloca a todos en el cierre más surrealista de 'Cuatro al día'

Joaquín Prat puso el toque de humor en el cierre de Cuatro al día este martes. Todo sucedió cuando Santi Villas contó a la audiencia el estreno de Pijama Party, un nuevo formato de Mediaset que se podrá seguir en Mtmad, y que está protagonizado por Estela Grande y Sandra Pica, entre otras.

"En él, seis influencers, viejas conocidas de esta casa, van a hablar de las cosas que les preocupan, que son las siguientes: el amor, la lealtad, el sexo y el dinero...", dijo el colaborador explicando que se trataban de exconcursantes de los realities del grupo.

"Se van a reunir juntas, en una casa, vestidas de pijama para hablar de sus cosas", recapituló Villas trasladando la pregunta al presentador, a quien animó verlo: "Es muy de fiesta de pijama. Además, tú tienes que tener un pijama grande".

Joaquín Prat: "No tengo pijama, no duermo nunca en pijama"

"No tengo pijama, no duermo nunca en pijama", espetó Joaquín Prat provocando las risas de los componentes de la mesa. "Bueno, con eso ya está. Imagínense, ¡madre mía!", exclamó Santi Villas a lo que Prat aclaró: "No, no. No utilizo pijama. Uso otras cosas".

"Esto sí que es una primicia. Joaquín Prat no duerme con pijama. ¡Poned el rótulo ahora mismo", pidió Villas mientras que Prat intentaba cerrar el programa: "Hasta aquí ya". "Mañana volvemos aquí, en Cuatro al día. Feliz noche", dijo al mismo tiempo que se escuchó a Villas decir entre risas: "Imagínenselo. Buenas noches".