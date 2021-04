"No puedo hacer comentarios": la pregunta de Ferreras que Iglesias no pudo responder "por indicaciones de Interior"

Antonio García Ferreras ha recibido este miércoles en su plató a Pablo Iglesias. El candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid ha visitado Al Rojo Vivo para hablar de algunas de las claves de la convulsa campaña que se está viviendo antes de los comicios del próximo martes 4 de mayo.

En primer lugar, el presentador preguntó al político por las amenazas de muerte que recibieron hace unos días, tanto él, como Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil. Este martes, se conocía la noticia de que los Mossos habían interceptado un sobre similar con balas dirigido hacia Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular.

Lea también: Pablo Iglesias eleva el tono contra Ana Rosa Quintana: "Pediremos amparo a la Justicia"

Las preguntas de Ferreras que Iglesias no pudo responder

Fue entonces cuando Ferreras lanzó a Iglesias dos cuestiones que no pudo responder. "¿Alguna novedad sobre las cartas recibidas?", planteó el periodista. "No puedo hacer comentarios", dijo escueto el líder de Podemos, dejando entrever que el caso se encuentra investigándose por la policía.

Lea también: Risto Mejide responde a Pablo Iglesias por señalar a Ana Rosa: "La libertad nos beneficia a todos"

"Le han reforzado la seguridad, no?", continuó el presentador antes de un incómodo silencio. "Y prefiero no hacer comentarios sobre mi seguridad por indicaciones expresas del ministerio del Interior", insistió Iglesias en el único asunto de toda la entrevista sobre el que prefirió evitar hacer cualquier tipo de valoración.

Finalmente, Ferreras le preguntó por la posición de Ayuso ante estas amenazas: "Ella dice: A mí también me pasa y yo no lo cuento. ¿Por qué lo cuentan ellos? Os acusan de intentar reventar la campaña, a usted y al PSOE", recordó el periodista. "Primero una aclaración. Cuando es amenazada Ayuso, nosotros condenamos sin matices, sin peros y sin echar balones fuera. ¿Se imagina que alguien dijera a una mujer víctima de violencia machista: 'No lo diga, no vaya a ser que esto vaya a generar guerra de sexos o polarización? Esto es lo que dice la ultraderecha", empezó comparando el exvicepresidente del Gobierno.

"Cuando se producen amenazas, y no solo contra figuras públicas, sino contra trabajadores migrantes, contra las feministas, contra el colectivo LGTBI... Ayer era atacada una despensa solidaria en el Barrio del Pilar... Eso hay que denunciarlo. Y yo estoy convencido de que el día 4 va a haber una respuesta masiva, cívica y democrática a los que provocan y amenazan", auguró el invitado.