Rocío Flores reta a Telecinco a que emita los 11 minutos y 38 segundos que Rocío Carrasco pidió eliminar del documental

"Quiero decir algo si me dejáis. ¿Se puede?". Rocío Flores ha pedido permiso para pronunciarse en El programa de Ana Rosa horas antes de que Telecinco emita un nuevo capítulo de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que se hablará el fin de la relación entre Rociíto y su hija.

El capítulo que lleva por título Miedo está centrado en el asunto más escabroso: la agresión que propinó la joven contra su madre el 27 de julio de 2012 tras una discusión por una nectarina.

Sin embargo, esta semana se ha sabido que Carrasco pactó con la cadena eliminar "11 minutos y 38 segundos" del capítulo con la intención de proteger a su hija obviando así los "detalles más duros de la historia", de forma que Rocío Flores no salga tan mal parada.

Rocío Flores, a Telecinco: "Quiero que emitáis el capítulo completo"

Pues bien, Rocío ha tomado carta en el asunto rompiendo su silencio pidiendo directamente que se emita el episodio de forma completa. "Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del capítulo que mi madre me dedica para protegerme", ha empezado diciendo.

"Primero, cuando tú quieres proteger a tu hija tú no haces un episodio hablando de tu hija, por lo tanto, lo de la protección lo pongo en duda", ha asegurado para después dirigirse a "los responsables del documental y la cadena": "Quiero que emitáis el capítulo completo porque yo quiero escuchar el testimonio completo de mi madre. Quiero saber qué es lo que dice y cómo lo dice. Creo que tengo todo el derecho del mundo".

"Cuanto menos me parece irónico cuando se dice que Rocío Carrasco ha levantando teléfonos para que ese tema no saliese y ahora es ella la que se sienta con sentencia en mano a hablar de eso", ha continuado para preguntarse después por qué su equipo médico la recomienda "que no hable conmigo", pero sí "que hable de todo esto delante de cuatro millones de espectadores".

"Y ahora yo hago una pregunta. ¿Mi hermano también está metido en mi pack? ¿También se le recomienda que no se ponga en contacto con él? ¿Ni una llamada en siete años, ni por un cumpleaños, ni para preocuparse por su estado de salud?", ha terminado. "Me parece cuestionable que se decida ahora ocultar parte de un testimonio que está grabado desde hace un año, justamente ahora. No lo entiendo. No tengo nada que ocultar".