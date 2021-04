Pablo Motos y Mario Casas se pican en directo en 'El hormiguero': "¿Eres tonto?"

Mario Casas y José Coronado fueron este martes, 27 de abril, El hormiguero de Pablo Motos para promocionar su nueva serie en Netflix, El inocente. La entrevista estuvo marcada por la complicidad que tuvo el valenciano con Casas, que ya suma 21 visitas al programa de Antena 3.

Ambos se vacilaron mutuamente con un sonado intercambio de 'golpes' que empezó Motos al aplaudir, de forma irónica, al joven actor cuando contó el argumento de la ficción. "He explicado realmente la serie más complicada de explicar", dijo Casas a lo que Motos espetó: "Ves como si te esfuerzas sí que puedes".

El intérprete se vengó del presentador cuando le preguntó por el cambio físico en la serie: "Tu personaje comienza con veintipocos y acaba con 34. ¿Cómo habéis hecho la transformación de la edad?". "Realmente Netflix tiene una máquina del tiempo", soltó Casas.

"¿Eres tonto?", replicó Motos entre risas mientras que Casas siguió vacilando: "Te metes dentro y vas diez años para atrás". "Estaba intentando que te lucieses", apostilló el presentador a lo que Mario siguió a lo suyo: "Netflix es la hostia y tienen una máquina del tiempo para construir personajes".

Motos elevó de nivel el vacile acto seguido: "¿Sabes qué pasa si me picas? Perdona eh, José, pero es que me calienta... ¿Es verdad que en los rodajes te tienen que llamar por el nombre del personaje?". "No, siempre, pero sí en algunos", respondió el actor.

"¿Eso es porque eres intensito? ¿Y si el personaje se llama Manolo Manubrios?", repreguntó el valenciano a lo que Casas respondió: "Sí, sí, sí, lo que sea. Me meto mucho más en el papel. Si alguien me llama Mario me enfado, muchísimo, me voy al camerino enfadado dando puñetazos en la mesa".