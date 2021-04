La brutal metedura de pata de Lydia Lozano: destapa su 'enemistad' con Omar Suárez tras una 'trampa' de 'Sálvame'

Lydia Lozano lleva casi 12 años trabajan en Sálvame. A pesar de ello, la colaboradora vuelve a caer una y otra vez en las trampas que le pone el programa de Telecinco para buscarle las cosquillas. Este martes, la tertuliana acabó abandonando entre lágrimas el plató de Telecinco tras destapar sin querer sus rencillas con uno de sus compañeros: el reportero Omar Suárez.

Todo se desencadenó después de que la dirección del programa anunciara que tenía en su poder una información que apuntaba a que Lydia habría perdido la amistad con un compañero por culpa de lo que se publica en su supuesta cuenta oficial de Twitter (ella asegura que la llevan sus fans). Tras varias pistas, Lozano dejó caer que creían que estaban hablando de Omar Suárez.

"Es increíble. Primero, que saquéis este tema. Segundo, a no ser que lo haya contado él, nadie se ha enterado de esto. Y solamente una persona me vio discutiendo ahí, dando yo unos gritos como en mi vida...", empezó a destripar la canaria mientras todos se mostraban sorprendidos al no tener ni idea de lo que estaba contando. Lydia contó que tuvieron un rifirrafe y que, aunque siguen siendo amigos, "ya no es lo mismo que antes".

Lydia, rota tras "cagarla" con Omar Suárez

El programa decidió conectar en ese momento en directo con Omar, que se encontraba en Barcelona para hablar con Antonia Dell'Atte sobre sus denuncias a Alessandro Lequio por malos tratos. El reportero se mostró ajeno a lo que había ocurrido en plató y reprochó a Lydia que contara algo que había ocurrido sin que apenas nadie se enterase.

Al ver la estupefacción de Omar, Lydia decidió abandonar el plató de Sálvame llorando al ser consciente de que había metido la pata. "¡La he cagado con Omar! ¡No lo tenía que haber contado y yo le quiero mucho!", dijo totalmente rota mientras Kiko Matamoros salía tras ella para consolarla. Jorge Javier fue con ellos para ver qué le pasaba a Lydia: "Yo a Omar le quiero mucho y lo he fastidiado. Estoy cabreada conmigo misma", ha dicho.

Finalmente, Lydia regresó a plató y el programa volvió a conectar con Omar, quien desveló que su compañera le había pedido disculpas y él las había aceptado. No obstante, quiso lanzar una advertencia: "Jamás he vendido a ninguno de mis compañeros, ni si quiera he contado a nadie este distanciamiento con Lydia", sentenció.