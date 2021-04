El desconocido pasado de Isabel Díaz Ayuso en el periodismo deportivo: "Era malísima, me fui por no estorbar"

Isabel Díaz Ayuso se ha erigido como la rival a batir por todos en las elecciones del 4M en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid sería la ganadora de los comicios, según todas las encuestas, aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar durante los próximos dos años.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la 'popular' era una gran desconocida en el mundo de la política. Ahora, todo el mundo sabe quién es después de su controvertida gestión de la crisis sanitaria de la pandemia en Madrid. Sin embargo, aun hay aspectos de su vida que aun no habían salido a la luz.

En la madrugada de este martes, Isabel Díaz Ayuso se pasó por los micrófonos de El partidazo de la Cadena Cope tras ser entrevistada por Antonio Jiménez en El cascabel de Trece. "La gente no lo sabe, pero Ayuso empezó hace muchos años en el periodismo deportivo y fue compañera nuestra en Radio Marca", aseguró Alcalá.

Ayuso recuerda su etapa como periodista deportiva en Radio Marca: "Era mala, malísima"

"Eso fue hace tantos años que casi no me conviene decirlo", dijo Ayuso explicando que trabajó en el equipo de producción en los primeros años de la emisora. "Era francamente tan mala que un día decidí no ir por no molestar. Era mala, malísima".

La presidenta de la Comunidad de Madrid reveló que, en ese momento, estaba estudiando tercer curso de Periodismo y solicitó unas prácticas: "Me dijeron que era para unas labores de eventos deportivos para el Grupo Recoletos".

"Me plantaron el primer día ahí y resulta que todos los entrenamientos acaban a la misma hora aproximadamente y ya empiezan todas las ruedas de prensa y las desconexiones. En fin, yo no era capaz, salvo cuatro o cinco partidos, de discernir cuál era el más importante para darle paso y así todo. Era una cosa desastrosa", aseguró.

Ayuso acabó contando a Juanma Castaño que coincidió con Paco García Caridad y Vicente Ortega. "Muchos dirán 'pero si no me acuerdo'. ¡Cómo para acordarse de mi! Ya os digo que fueron pocos meses porque dije 'vamos a ir a otro sitio que lo mío no es el periodismo deportivo". "Elegiste libertad", espetó Alcalá a lo que Castaño zanjó replicando su lema de campaña: "Periodismo o libertad".