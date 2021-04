"¿Cómo eres tan cabrón?": David Broncano recibe un puñetazo del boxeador Sandor Martin en 'La Resistencia'

David Broncano recibió este martes en La Resistencia la visita del boxeador Sandor Martín, que revalidó el título de campeón de Europa en la categoría del peso superligero. Durante la entrevista, el púgil contó varias anécdotas de su carrera y no dudó en poner un apodo al presentador: "El quebrantahuesos de Orcera".

Uno de los episodios más curiosos ocurrió en Las Vegas cuando su padre le pidió que llevase "un cheque de cinco cifras" a la habitación del hotel que acabó perdiendo. "No sé que pasó... Pero defiendo a capa y espada que nunca recibí el cheque".

Sandor Martín, que aseguró haberse iniciado en el boxeo a los cinco años, impartió una clase a Broncano, que presumió de antebrazo al ponerse los guantes: "Toca para que veas la potencia física". "Esto no es el tenis, tío. A mi no me engañas", replicó el luchador haciendo reír a todos.

La clase de boxeo de Broncano: "¿La izquierda solo es para dar por culo?"

La clase discurrió con las bromas de Broncano: "Ah, ¿que la izquierda solo es para dar por culo, para joder?". "Y la otra te vuelo la cabeza", añadió Sandor.

Ambos acabaron guanteando sobre el escenario. "Un poco más serio, va. Tienes la oportunidad de pegar al campeón de Europa en tu casa... lúcete un poco", pidió el boxeador a lo que Broncano dijo: "Te voy a intentar pegar de verdad, pero tú a mi no".

Broncano empezó a golpear a su invitado que, de repente, contraatacó con un puñetazo que impactó en la cara del cómico. "¡Te he dado flojo!", exclamó Sandor: "Me quieres hacer el arremolinado que te pego". "¡Me has pegado uno en la cara, cabrón! ¿Cómo eres tan cabrón?", se quejó el presentador al ver la repetición.