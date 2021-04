La dramática situación de Beatriz de Vicente, al "borde de la muerte" por Covid: "El virus devoraba mi cuerpo"

Beatriz de Vicente, colaboradora habitual de Más vale tarde, ha reaparecido en el programa de La Sexta para contar su dura experiencia con el coronavirus. "Estuve al borde de la muerte", dijo ante Mamen Mendizábal.

"Me contagié en Cádiz, el día del fallecimiento de mi padre. El personal que vino a llevarse el cuerpo había pasado la variante británica, y probablemente no estaba el material debidamente aséptico. Allí lo cogimos la mujer de mi padre, mi hermana pequeña y yo", relató.

"He estado al borde de la muerte. Durante cinco días no respondí al tratamiento, el virus devoraba mi cuerpo y me quedé en 41 kilos", dijo. "Las lesiones pulmonares iban también en aumento hasta que el quinto día se obró el milagro y 'renací".

"El doctor me dijo 'Beatriz, mañana vas a la UCI para intubarte porque tu cuerpo no responde a los fármacos', y le dije que me diera 24 horas. Me dio 12", contó, pensando que se iba a recuperar sin ser necesario llegar a la UCI. "Esa noche me hice politeísta", bromeó.

Dura crítica al Zendal: "Es una granja de pollos"

Durante la entrevista, Beatriz de Vicente también hizo una dura crítica al hospital Zendal de Madrid, una experiencia que ha calificado de "traumática". La abogada lo calificó como "una granja de pollos".

"Como hija de médico me gustaría decir algo desolador, que España fue un país líder en la sanidad pública, y ahora he pasado por el trauma de pasar dos días en el Zendal", dijo en el programa de las tardes de La Sexta.