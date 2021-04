Jorge Javier se declara fan de un presentador de TVE: "Me parece brutal, me encanta"

Si hace unos días Jorge Javier Vázquez cargaba contra Masterchef, ahora el presentador de Mediaset ha lanzado un piropo a TVE y, en concreto, contra uno de sus presentadores.

Jorge Javier sorprendió a la audiencia de Sálvame cuando hizo un comentario, este martes, sobre Diego Losada, encargado de presentar La noche en 24 Horas cuando Xabier Fortes no está.

"Sabes que como con el ordenador y ceno con el ordenador. Me pongo todas las entrevistas que hace Diego Losada en el Canal 24 Horas", dijo Jorge Javier a David Valldeperas, el director de Sálvame. "Me parece brutal y tenía que decirlo: Me encanta Diego Losada".

Jorge Javier, sobre Diego Losada: "Sus entrevistas son brutales"

Jorge Javier estuvo bromeando con Valldeperas, pero quiso dejar claro que le seguía por la calidad de su profesionalidad y no por su físico, tras los comentarios de su director. "Que no me gusta por guapo, que también. Me gusta como profesional. Le veo hacer cada entrevista que son brutales".

