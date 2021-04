Álex cae eliminado por sorpresa en 'Masterchef': "La he liado"

Masterchef tiene un nuevo eliminado. Álex fue expulsado por los jueces del programa de La 1 después de una desastrosa prueba final en la que presentó un pescado prácticamente crudo.

"Estoy triste y decepcionado. La he liado, ha sido un verdadero desastre. No he sabido dar lo mejor de mí y en una prueba de eliminación no puedes bajar la guardia. La experiencia ha sido espectacular, no me rindo", dijo Álex tras saber que era el elegido para dejar las cocinas de Masterchef.

Álex cayó contra María, apodada ahora como 'La Barbie de Tomelloso'. Ella tampoco hizo una prueba espectacular y recibió muchas críticas pero, al menos, el producto sí estaba cocinado.

El tercer expulsado de #MasterChef 9 es @AlexMChef9. ¡Gracias por formar parte de esta gran aventura aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/hF984QKDY5 — MasterChef (@MasterChef_es) April 27, 2021

Así fue la última prueba de 'Masterchef'

En la prueba de eliminación, los delantales negros se enfrentaron en tres batallas con la mantequilla como protagonista. Primero, mantequilla especiada. Después, los que no superaron el reto, prepararon la tarta Sara, formada por un esponjoso bizcocho genovés empapado en almíbar, relleno y recubierto de una crema de mantequilla y decorada con almendra laminada y cerezas. Los que no aprobaron tampoco, optaron a la batalla final, en la que se jugaron la permanencia cocinando un lenguado a la Menier con patatas asadas.

En este último reto de la noche contaron con los consejos de Juanlu Fernández, que ha fusionado en su carta la cocina francesa con la andaluza. El chef les enseñó a utilizar de muchas otras formas la mantequilla.