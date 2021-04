Blas Cantó cantará 'Voy a quedarme' en Telecinco, que invita también a la representante de Bulgaria en Eurovisión

Tras responder en directo en plató a las preguntas surgidas a raíz de la emisión de los siete primeros episodios de la serie documental que protagoniza, Rocío Carrasco continuará ofreciendo su testimonio en torno a nuevos acontecimientos clave de su vida, en el octavo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva que Telecinco emitirá este miércoles (22.00 horas) durante un programa que conducirá Carlota Corredera.

Con el título Miedo, este nuevo episodio, que será ofrecido en dos partes, acogerá el relato de Rocío Carrasco sobre situaciones que tuvieron lugar entre junio de 2006 y julio de 2012.

Entre ellos, destacan la apertura del testamento tras el fallecimiento de Rocío Jurado; el grave accidente de tráfico de José Ortega Cano que provocó el fallecimiento de un conductor y por el que el diestro fue condenado; la participación de su tía, Rosa Benito, y de su exmarido, Antonio David Flores, en diferentes realities; y algunos de los episodios más difíciles vividos con sus hijos.

Blas Cantó cantará, por fin, 'Voy a quedarme' en Telecinco

Su testimonio será comentado por Belén Esteban, Samanta Villar, Paloma García Pelayo, la experta en violencia de género Ana Bernal-Triviño y la psicóloga Sonia Cervantes, entre otros colaboradores.

Por último, el programa contará con las actuaciones musicales de Blas Cantó y Victoria, representantes de España y Bulgaria en la próxima edición del festival de Eurovisión, que interpretarán los temas con los que acudirán a la cita, Voy a quedarme y Growing up is getting old, respectivamente.

