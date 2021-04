Así es Ofelia, la concursante de 'Masterchef' que divide a los espectadores del programa

TVE emite este martes la tercera gala de la novena edición de anónimos de Masterchef. Tras las expulsiones de Jesús y José María, los concursantes del talent culinario de La 1 se volverán a enfrentar a nuevos retos con los que intentar librarse de acudir a la prueba de eliminación.

Poco a poco, los espectadores del programa se van decantando y ya hay varios aspirantes que destacan entre los favoritos. Una de ellas es Ofelia, una joven de 29 años procedente de Galicia que no ha dejado indiferente a nadie desde que fuera seleccionada por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha en la gala inicial del concurso.

Lea también: El estirón de Mario y Manuel, irreconocibles: ¿cómo eran cuando ganaron Masterchef Junior?

La participante ha logrado dividir a la audiencia y su desparpajo y sus constantes salidas de tono han hecho que Ofelia se gane fans y haters a partes iguales. La joven impactó desde su primera aparición ante las cámaras de la pública, cuando dejó en shock a todos contando anécdotas de su pasado.

Quién es Ofelia, la concursante que divide al público de Masterchef 9

Ofelia entró en las cocinas de Masterchef explicando que vivía en el campo y que, en palabras de su madre, es "indefinible". La chica asegura que tiene incontinencia verbal, algo que le ha venido muy bien para desarrollar su trabajo como marketing hípico. Y es que Ofelia siente amor por los caballos, una pasión que desarrolló después de criarse en varios internados.

"¿Por qué te has criado en internados?", le preguntó Samantha nada más conocerla. "Porque mi padre le puso los cuernos a mi padre con la niñera", soltó Ofelia en unas palabras que anticipaban su descaro ante las cámaras. La cosa no quedó ahí y la gallega contó que su padre tenía una nueva pareja: la cocinera, con quien le puso los cuernos a la niñera.

Lea también: Jorge Javier dispara de nuevo contra Masterchef: "Dicen que desde el principio se sabe quién gana"

"Si entro voy a ser su favorita 100%", advirtió Ofelia a Jordi Cruz antes de ganarse el delantal blanco. Para conseguirlo, Ofelia realizó una salmonela con salsa de pimientos. Pepe y Samantha quedaron encantados con el plato. "No te perdonaría tu no en mi vida", le dijo al catalán, que tras darle un 'no' fue en su búsqueda informándole de que había cambiado de opinión. "Me encantan los retos; ya puedes cumplir tu palabra", la retó el chef.

Ofelia quiere demostrar en Masterchef sus conocimientos sobre cocina. Sin embargo, dejó a todos boquiabiertos con su segunda intención: encontrar novio. "Si yo salgo con novio, os prometo que mi familia os pone una calle con el nombre de MasterChef", bromeó la concursante, que se preocupó desde el primer día en saber si sus compañeros estaban emparejados o solteros.

Ofelia es consciente de que no para de hablar y que tiene una gran facilidad para distraerse y despistar a sus compañeros, lo que le ha causado ya sus primeros piques con el resto de concursantes. ¿Logrará aguantar en las cocinas del talent?