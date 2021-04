"Tengo una denuncia por agresión": Frank Cuesta revela su conflicto con sus vecinos

Frank Cuesta se ha visto envuelto en un conflicto con los vecinos de su casa, que está contigua al refugio de animales que está construyendo en las afueras de Bangkok. Sin embargo, tal y como ha ido explicando el presentador en su canal de YouTube, se está construyendo una urbanización al lado.

El lío empezó por una cacatúa del herpetólogo que, en una de sus salidas no volvió y Cuesta tuvo que salir a buscarla de madrugada. "Se topó con unas redes que colocan para coger pájaros", explica revelando que tuvo que amputar la pierna al ave porque la "tenía muy mal".

"Después de todo eso, me he ido para el sitio [donde estaba la red] y tengo una denuncia por agresión", dice Cuesta, que añade: "No me arrepiento de nada".

Frank Cuesta: "me están llamando de un montón de programas de televisión"

"Después de que te tiren abajo la valla, de que maten a un pavo de un tiro, disparando hacia tu casa, después de que maten a animales con veneno llegas allí y encima te sueltan la típica cosa racista de 'vete a tu país", prosigue contando el herpetólogo.

Cuesta está tranquilo porque dice tener grabado en vídeo "al tipo admitiendo que uno de sus trabajadores disparó hacia mi casa para matar al pavo y eso evitará seguramente que me pongan la denuncia".

"Pagaré lo que cueste el hospital de estos y ya está", remata Frank. El vídeo, por cierto, acaba con el leonés diciendo que "me están llamando de un montón de programas de televisión, pero quiero evadirme de eso, del ser humano".

