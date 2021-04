"No se lo dije a nadie": Ana Rosa desvela el día que temió por su seguridad tras atizar al Gobierno por "teatralizar" las amenazas

Ana Rosa Quintana continúa restando importancia a las amenazas que a lo largo de la última semana han recibido varios miembros del gobierno. Primero fueron Pablo Iglesias, Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil los que denunciaron una amenaza de muerte a través de un sobre con un puñado de balas. Este lunes, Reyes Maroto recibió un sobre con una navaja 'manchada' de sangre.

Después de acusar al Gobierno de "teatralizar" las amenazas recibidas, y criticarlos por utilizar lo ocurrido "para hacer campaña" de cara a las elecciones autonómicas de Madrid que tendrán lugar el próximo 4 de mayo, Quintana ha querido compartir ante las cámaras de Telecincoel que asegura que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida.

Lea también: Pablo Iglesias eleva el tono contra Ana Rosa Quintana: "Pediremos amparo a la Justicia"

La presentadora de Mediaset presumió de haber sido amenazada en el pasado y no denunciarlo públicamente, como han hecho algunos miembros del Gobierno. "Utilizan las amenazas de una persona con esquizofrenia para hacer campaña", empezó soltando la 'reina de las mañanas' antes de criticar el lamento de Yolanda Díaz durante su entrevista con Ferreras en La Sexta. "No habíamos visto llorar a nadie del Gobierno ni cuando morían 900 personas al día...", reprochó.

"No se lo he dicho a nadie": Ana Rosa confiesa el momento más complicado de su vida

Finalmente, tras escuchar a sus tertulianos opinar sobre las amenazas que han recibido en el Gobierno, Quintana tomó la palabra para desvelar una experiencia personal nada agradable.

"Hace ya un tiempo, bastante tiempo, yo tuve que tener a una persona de seguridad durmiendo en el sofá de mi casa, en el salón...", afirmó mientras daba más detalles. "Yo no se lo he dicho a nadie, de verdad, hace mucho tiempo no ahora", recordó.

Quintana usó entonces su caso personal para condenar que políticos, como Reyes Maroto, señalara públicamente al hombre con una enfermedad mental que teóricamente envió el sobre a la ministra. "Estas cosas se saben, la policía sabe lo que tiene que hacer, tú vas a la policía y te dicen 'tranquilidad, déjanos investigar", señaló recibiendo el apoyo de María Claver.

Lea también: Pablo Iglesias llama portavoz de la ultraderecha a Ana Rosa y la presentadora contesta: "Usted es un fascista"

"En este país recuerdo que al presidente del Gobierno se le dio un puñetazo en plena campaña electoral; a José María Aznar, cuando estaba en la oposición, le volaron el coche, era ETA, y Aznar dijo tranquilidad y no lo usó en su campaña", puntualizó la periodista, que advirtió que tenemos que tener cuidado con este tipo de denuncias. "Estamos en alerta máxima terrorista y estas cuestiones...", reflexionó.