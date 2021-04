El alegato viral de Wyoming contra VOX ante las elecciones de Madrid: "Xenófobos, machistas y totalitarios"

El Intermedio arrancó este lunes la semana con el Gran Wyoming lamentando la cancelación del debate previsto para esa misma noche en La Sexta con todos los candidatos a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El presentador recordó que la culpa de todo la tenía VOX, incluso de que se viese obligado a trabajar en un día en el que a priori tenía libre.

"Seré claro, la extrema derecha de este país ha hecho mucho daño, pero nada comparado a esto. Han ido a dar donde más duele, ¡me han obligado a trabajar!", bromeó el cómico antes de dejar a un lado al humor para condenar el papel que está jugando la extrema derecha en la campaña electoral para el 4M.

"Las fuerzas de la izquierda dicen a los ciudadanos que hay que elegir entre democracia o fascismo. Siempre hay algo de trampa en estos dilemas", empezó diciendo Wyoming, que acabó reconociendo que "lo cierto es que lo que está pasando estos días en la política madrileña nos está empujando a todos a tomar partido".

La advertencia de Wyoming a la población: "Nos han amenazado a todos los demócratas"

"Vale que debería aspirar a ser neutral pero no equidistante, por eso si se trata de elegir trinchera sé en cuál no quiero estar", dijo con rotundidad. "Nunca estaré en la trinchera que niega la violencia de género, ni que criminaliza a menores solo por ser extranjeros, ni que duda de las amenazas a un representante político...", enumeró. "No solo se amenaza a estas personas, se amenaza también a las instituciones que representan y por tanto, a todos los demócratas", advirtió a los espectadores.

La cosa no quedó ahí y las críticas de Wyoming fueron más allá de Vox: "De la misma forma que nunca estaré en la trinchera de los xenófobos, machistas y totalitarios, en esa trinchera tampoco deberían estar partidos que aspiran a ser institucionales y de gobierno pero que por alcanzar el poder abren la puerta a la extrema derecha", dijo en una clara pulla al PP antes de hacer un llamamiento masivo al voto, tanto en Madrid como en otras zonas para futuras elecciones.

"Afectan a todo un país que, desde que la ultraderecha entró en el Congreso a base de bulos y miedo, está tomando una deriva muy preocupante. Votad en conciencia. Como soy neutral no os diré a quién y como no soy equidistante, votad a quien no siembre el odio", sentenció en un alegato muy aplaudido por los espectadores de la segunda cadena de Atresmedia.