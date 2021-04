Joaquin Prat defiende a Ana Rosa y Javier Ruiz le reprocha que no lo hiciera con él: "Vox lo hizo conmigo"

Joaquín Prat quiso defender desde su programa, Cuatro al día, a su compañera Ana Rosa Quintana después de que Pablo Iglesias se refiriera de ella como "portavoz mediática de la ultraderecha" por difundir bulos que atañen a su persona. La presentadora respondió llamándole "fascista".

"Lo que nunca había visto es que en un vídeo electoral de campaña se señale con imágenes a una serie de periodistas. Eso no lo había visto nunca", dijo en referencia al polémico vídeo de precampaña que lanzó Unidas Podemos.

Lo que no se esperó Joaquín Prat fue la respuesta de Javier Ruiz. El colaborador le reprochó no haber dado la cara por él. "Pero si eso lo ha hecho Vox conmigo, la semana pasada. No he visto a nadie protestar por esto", soltó el periodista.

"Podéis ir y podéis mirarlo. En una intervención precisamente con Ana Rosa, desmintiendo una cosa que era flagrantemente falso: lo de los 1.400 euros por niño...". "4.700", corrigió Prat. "No he visto a nadie", remarcó Ruiz.

Joaquín Prat: "Todo nuestro apoyo a los periodistas a los periodistas que se sienten señalados"

Más adelante, el presentador zanjó el asunto: "Todo nuestro apoyo a todos los compañeros que se sienten señalados empezando por Ana Rosa, que le ha tocado hoy, Eduardo, a Ana, a Javier...". Prat bromeó que a él, por el momento no le ha 'tocado': "Algo estaré haciendo mal".

Antes, el periodista alegó por "bajar el tono del discurso". "También me preocupa el silencio que hay a otro lado. Porque este nivel de decibelios sube cuando se señala a la derecha, pero cuando Vox señala y pone diana en el pecho de la prensa entonces no pasa nada".

Javier Ruiz, además, dio la cara por Eduardo Inda pese a sus diferencias ideológicas. "El poder no está para señalar al contrapoder. Nos hemos equivocado de dirección de sentido en esta carretera. Los poderes están para aguantar las críticas y para responder a las exigencias de información que hacen los contrapoderes".

