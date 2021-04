Anne y su chupete hacen historia en 'First Dates': "Si no lo uso me hincho como un sapo"

Anne sorprendió a la audiencia de First Dates este lunes por llevar un colgante con un chupete que usa por un problema con las glándulas salivares. "Si no lo uso me hincho como un sapo", dijo esta joven de 30 años. "La gente piensa que soy un poco loquita enferma, pero no es así. Soy como soy".

Lea también: 'First Dates' cuenta la historia de superación en de Sulayman, el modelo que llegó en patera a Canarias

"No hemos tenido nunca a nadie que haya tenido una cita con chupete. Vas a ser la primera", le dijo Carlos Sobera al conocer a Anne. "Para mí utilizar chupete es como utilizar zapatos. Si no lo llevo es como si no fuera con zapatos".

Sin embargo, esta barcelonesa explicó que el chupete le supone un problema en las relaciones sentimentales. "En el amor sí que me ha perjudicado porque pienso que a mi pareja le da vergüenza que yo utilice chupete. Lo pueden entender, pero de cara al público no", dijo.

Una soltera de 'First Dates' aparece con chupete: "Es como llevar zapatos"

"Me ha ido muy mal en el amor porque no sé ligar y llevo chupete", aseguró entre risas para añadir que "la gente sale corriendo porque se asusta cuando hago vocecillas raras [como un niño pequeño]".

El programa la emparejó con Álex, un técnico de robots de 33 años, también de Barcelona, que reconoció haber tenido una ruptura traumática. Pero a Álex el chupete no le importó. De hecho, ni se dio cuenta. "¿No te molesta que lo use?". "Eres una niña". "No, es que si no... me da mucha vergüenza. Tengo un problemita".

Lea también: El rechazo más cruel en 'First Dates' a un técnico de emergencias: "Me traes el virus a casa"

"Es gracioso, tiene su lado infantil. Es diferente", dijo el joven. "Siempre aprendes cosas nuevas". Finalmente, Anne y Álex acabaron bailando bachata en el reservado... y besándose.

Entidades Carlos Sobera Pardo Presentador Presentador