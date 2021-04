José Sacristán da un zasca a Pablo Iglesias y lanza una advertencia a la izquierda: "Sería siniestro"

Pablo Motos recibió este lunes la visita de José Sacristán. El reconocido actor acudió a El Hormiguero para promocionar el reestreno de Señora de rojo sobre fondo gris, obra de teatro con la que lleva girando por toda España desde el año 2018. El 5 de mayo volverá a las tablas, un día después de que los madrileños acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente de la Comunidad.

Por este motivo, el presentador de Antena 3 no perdió la oportunidad de preguntarle a su invitado, votante abierto de izquierda, sobre la situación que vive actualmente la política en nuestro país. "Estoy hasta las narices de los paternalismos. Creo honrada y abiertamente que no somos muchos mejores que la clase política que nos representa. Están ahí como consecuencia de nuestras voluntades. El ejercicio tiene que hacerlo la propia sociedad. Vamos a procurar ser un poco mejores, un poco más selectos", pidió a los espectadores.

Lea también: Ferreras entrevistará en Al rojo vivo a los candidatos del 4M, excepto Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio

Fue entonces cuando Motos soltó un comentario que levantó cierta polvareda en las redes sociales. El valenciano puso sobre la mesa el incidente que se vivió el pasado viernes en el debate electoral que organizó la Cadena SER. "Daba la sensación de que Pablo Iglesias y Rocío Monasterio iban los dos a liarla", opinó Pablo Motos, interpretando así la banalización que la líder de Vox hizo sobre las amenazas de muerte que recibió Pablo Iglesias, Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil.

El reproche de José Sacristán a los partidos de izquierda

"Cuando la política es de extremos es verdaderamente bochornoso", empezó diciendo Sacristán antes de corregir a Motos sobre la polémica de Monasterio con Pablo Iglesias: "Se mandan unas cartas con unas balas. No hay matización que quepa", dijo con firmeza antes de hacer autocrítica y reconocer que también hubo unas palabras del líder de Podemos que no le gustaron.

Lea también: Risto Mejide responde a Pablo Iglesias por señalar a Ana Rosa: "La libertad nos beneficia a todos"

"Cuando el señor Pablo Iglesias dice que el señor Puigdemont y los señores exiliados republicanos son lo mismo es una vileza monumental. Yo creo que opiniones de ese carácter no benefician demasiado a la izquierda", aseguró haciendo alusión a las palabras que pronunció el político hace cuatro meses durante su entrevista con Gonzo en Salvados. "Yo soy, y voy a seguir siendo, un hombre de izquierdas y desde aquí aprovecho también para decir, me vas a permitir, que la gente se vacune y que la izquierda se movilice para impedir que ciertas instancias políticas alcancen instancias de poder porque sería siniestro", advirtió.

"Hay algo que no acepto de la nueva izquierda, y esta cosa de inmediatez, como si antes no hubiese ocurrido nada, esta defenestración de la Transición. Es la impaciencia de los malos aprendices", lamentó el actor antes de que Motos le preguntara por el otro lado del tablero político. "Yo de la derecha prefiero no hablar. La derecha no tiene votantes, tiene feligreses", sentenció.